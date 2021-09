Comença el programa “Cultura Jove” de la Regidoria de Joventut

Connect on Linked in

Es posen a disposició de la gent jove entrades gratuïtes per a activitats culturals

La Regidoria de Joventut ha tornat a posar en marxa “Cultura Jove”, un programa per apropar la cultura a les persones joves de la ciutat de València. La iniciativa es compon de tres eixos fonamentals: l’oferta d’entrades gratuïtes per a espectacles culturals, els concerts a l’Edifici de Joventut i les beques per donar suport als joves artistes i creadors.

La regidora de Joventut, Maite Ibáñez, ha anunciat que “hem adquirit entrades per a esdeveniments culturals de la ciutat per tal d’oferir-los de manera gratuïta a les persones joves i facilitar l’accés a una programació variada en arts escèniques, sessions de cinema, monòlegs, concerts i altres espectacles”. El pressupost destinat a la compra d’entrades és de 8.000 euros. Amb aquesta iniciativa, a més d’afavorir l’accés de les persones joves residents a València a les propostes culturals, donem suport al sector cultural local”. En aquest sentit, a través de Cultura Jove Entrades, també pretenem “incentivar el consum cultural i que aquest revertisca directament en les empreses i professionals de la cultura”.

Les persones joves interessades a entrar en els processos de sortejos d’entrades, que començaran cada dijous, han de seguir el perfil d’Instagram de la regidoria de Joventut (JoventutVLC), etiquetar a qui vulga que els acompanye, donar like (m’agrada) a la publicació i compartir en stories.

Aquest procés és indispensable realitzar-ho correctament, ja que si no es compleix un dels 3 requisits, la participació en el sorteig no serà vàlida. Dilluns posterior serà el dia escollit per a la realització del sorteig, perquè a la següent cap de setmana les persones agraciades pugan gaudir dels diferents esdeveniments programats. Els premiats rebran uns dies abans de cada activitat la confirmació amb l’entrada doble per l’agraciat i el seu acompanyant.

Ibáñez ha explicat que “tenim molt clar que els beneficis de la cultura, a l’igual que els de l’esport o els de l’oci saludable, són clau per al desenvolupament personal i col·lectiu de la població jove, a més de contribuir al seu benestar”. Per això, “la cultura centra l’atenció de les polítiques de Joventut i estem reforçant aquest programa, a l’igual que altres accions relacionades amb els cursos de formació o d’idiomes, l’atenció psicològica o les activitats d’oci alternatiu i saludable”.

D’altra banda, Cultura Jove està format pel programa Residències Artístiques i Culturals per a Joves, la convocatòria anual ja ha sigut aprovada, amb una dotació de 75.000 euros. Aquestes beques pretenen donar suport als projectes de joves artistes i creadors locals mitjançant una ajuda econòmica i la cessió de l’ús dels espais i equipaments municipals per al desenvolupament del procés de creació i la seua presentació final. Un altre dels eixos del programa és la realització de concerts al saló d’actes d’Espai Jove VLC, duts a terme per músics joves valencians de diferents estils, que es posaran en marxa properament.