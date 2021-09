Comença el Programa d’Aula Compartida (PAC) de l’IES Andreu Alfaro per al curs 2021-2022

Print This Post

El programa té l’objectiu de previndre l’abstentismo i promoure l’èxit escolar a través d’activitats que milloren les capacitats socials i l’empatia dels i les estudiants participants

L’Ajuntament de Paiporta col·labora des de les regidories de Benestar Social, Urbanisme i Educació en el Programa d’Aula Compartida (PAC) de l’IES Andreu Alfaro. Un total de 8 joves es beneficiaran enguany d’una iniciativa que té com a objectiu principal previndre l’absentisme i promoure l’èxit escolar a través d’activitats que milloren les seues capacitats socials i l’empatia.



La primera tinent d’Alcaldia i regidora d’Hisenda i Administració General, Isabel Martín, el regidor de Benestar Social, Sanitat i Salut, Rafa Gadea, i el d’Urbanisme, Pep Val, han visitat recentment l’institut, on han sigut rebuts per l’equip directiu i docent, per a donar la benvinguda al nou curs a l’alumnat beneficiari del PAC.



El programa es porta a terme per cinquè any consecutiu amb molt bons resultats en les quatre edicions anteriors. La implicació de l’Ajuntament de Paiporta es materialitza a través d’un conveni amb l’IES Andreu Alfaro, gràcies al qual personal de l’Ajuntament dóna suport i col·labora amb el professorat de l’institut durant part del seu horari setmanal.

Les activitats de manteniment i jardineria les porten a terme operàries i operaris de l’empresa de serveis municipal ESPAI, mentre que els tallers d’habilitats per a la vida, encaminats a millorar les capacitats socials i l’empatia, els desenvolupa personal de l’àrea de Benestar Social.