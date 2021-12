Comença la instal·lació de 300 nous contenidors de reciclatge d’oli domèstic a via pública

Connect on Linked in

Tal com ha destacat el vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo, “quadrupliquem el número d’esta mena de contenidors a la ciutat”

L’Ajuntament de València ha començat a instal·lar els 300 nous contenidors de reciclatge d’oli domèstic, que es preveu situar en diferents carrers i places de la ciutat de València. El vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo, ha presentat esta actuació, que forma part de les iniciatives aprovades en el marc dels pressupostos participatius Decidim València 2019-20, i que suposa “quadruplicar el nombre de contenidors existents d’este tipus a la ciutat”.

Campillo ha presentat la campanya al costat del contenidor habilitat en la intersecció dels carrers del Convent de Sant Francesc i Sant Pau, enfront de l’Institut Lluís Vives. Tal com ha explicat, la iniciativa té un pressupost total de 300.000 €, i permetrà disposar, “d’almenys, un contenidor de reciclatge d’oli domèstic en cada barri i en cada poble de València perquè tots els veïns i veïnes, de qualsevol punt, puguen reciclar el seu oli usat”.

Tal com ha destacat el vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana, amb esta acció, “quadrupliquem la xarxa de contenidors d’oli domèstic a la ciutat”. Cal recordar que fins a este moment, únicament hi havia 97 contenidors de 360 litres instal·lats en els interiors dels edificis i dependències municipals, amb horari de depòsit i accessos que no facilitaven el reciclatge. A partir d’ara, ha afegit l’edil, “tenim 300 contenidors més, que seran totalment visibles i accessibles a qualsevol hora del dia perquè els veïns i les veïnes puguen reciclar el seu oli domèstic”.

Evitar la contaminació de l’aigua

És molt important no tirar per la pica ni el lavabo l’oli domèstic perquè l’oli és un gran contaminador de l’aigua. Segons els diversos estudis, 1 litre d’oli domèstic de cuina pot arribar a contaminar 1.000 litres d’aigua, fent molt costosa la seua depuració. “Per això, a cada contenidor hi hem col·locat un gran vinil amb la informació ambiental de com gestionar l’oli i evitar que la gent el tire per la pica de la cuina”, ha declarat Campillo.

Els contenidors han sigut fabricats per l’empresa Cervic, d’Ibi, que va resultar adjudicatària en el concurs convocat, cosa que significa, ha destacat Campillo, que la iniciativa permet, alhora, “potenciar la indústria local valenciana”. Els nous elements es distribuiran per tots els barris i pobles de València al costat o molt a prop (visualment) dels 300 contenidors per a la recollida de roba i tèxtils que ja estan instal·lats a la ciutat. La distribució s’ha planificat en virtut de la població resident, de manera proporcional; i en conjunt, la ràtio serà d’un contenidor cada 2.660 habitants.

Tal com ha assenyalat el vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana, les estimacions de quantitats de recollida d’oli previst superaran les 30 tones a l’any que es recollien en els 97 contenidors actuals (i que suposen només 0,04 kg d’oli per habitant i any). Esta dada contrasta, ha subratllat Campillo, amb les 2.000 tones de roba i residus tèxtils que es retiren cada any en els 300 contenidors de roba instal·lats a l’espai públic (la relació és de 2,5 kg de roba per habitant i any).

Sergi Campillo ha recordat que els olis de cuina usats recollits separadament poden rebre tractaments mitjançant els quals es preparen per a la producció de biocarburants, sabons i altres usos a la indústria química (ceres, vernissos…) el que permet reduir l’ús de recursos procedents de matèries primeres, i impulsar l’activitat econòmica verda.

A més, la producció de biodièsel (BD100) a partir d’olis usats comporta un estalvi d’energia fòssil del 21% en relació amb l’ús d’olis crus, i un estalvi del 96% d’energia fòssil respecte a la producció del dièsel. (Font: CIEMAT, 2006). Cada quilogram d’oli recollit es pot transformar en 0,92-0,97 quilograms de biodièsel.

Finalment, la idea és que a principis de l’any 2022 els 300 contenidors hi estiguen instal·lats. Des de demà els primers ja es trobaran al carrer.