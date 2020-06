Comença la instal·lació de cinc noves pèrgoles fotovoltaiques en la ciutat de València

Print This Post

Les noves instal·lacions se situen als barris del Botànic, Tres Forques, el Cabanyal, la Llum i la Malva-rosa

València disposarà pròximament de cinc noves instal·lacions fotovoltaiques. Es tractarà de cinc pèrgoles la instal·lació de les quals ha començat este dilluns, segons ha anunciat la regidora de Gestió de Recursos de l’Ajuntament de València, Luisa Notario. Este projecte sorgix dels pressupostos participatius de 2017 i comptarà amb sengles pèrgoles a la nova plaça del mercat de Rojas Clemente (el Botànic), a l’aparcament del mercat de Castella (Tres Forques), al jardí junt al Centre de Persones Majors Arniches de la plaça de Miquel Adlert Noguerol (la Llum), a l’aparcament del mercat del Cabanyal i al poliesportiu municipal de la Malva-rosa.



“En este govern estem fent una aposta seriosa i constant per la sostenibilitat amb actuacions encaminades a incentivar i promoure la utilització racional de l’energia”, ha afirmat Notario, per a qui “la instal·lació d’estes cinc pèrgoles fotovoltaiques en diferents punts de la ciutat n’és un exemple més”. Amb esta iniciativa votada pel veïnat “incidim en la sostenibilitat, en el respecte al medi ambient i en l’aprofitament de les energies renovables; complementàriament es reforça el desenvolupament de l’energia solar fotovoltaica per a reduir la dependència de combustibles fòssils i les emissions de gasos d’efecte hivernacle”.



El pressupost arriba als 443.614,65 euros (IVA inclòs) i preveu un estalvi energètic anual de 400 MWh i una reducció de la factura energètica de més de 37.400 euros. La connexió a la xarxa es realitzarà als punts de connexió als edificis als que se subministrarà l’energia i les instal·lacions fotovoltaiques disposaran d’un sistema de monitorització telemàtic per conéixer en temps real la producció energètica, els consums de la instal·lació i l’estalvi energètic, entre altres dades.



“Estes pèrgoles són solucions molt versàtils que ens permetixen, per una banda, reduir la factura energètica i alhora es produïx ombra i permeten ampliar la xarxa de punts de càrrega de cotxes i bicicletes elèctriques”, ha destacat Notario.



Estes noves instal·lacions fotovoltaiques se sumen a unes altres que en els darrers anys s’han posat en marxa, com ara la del jardí del barri de Morvedre, en funcionament des de principis de l’any passat; la del cementeri General de València, amb 216 plaques que es varen instal·lar a finals de l’estiu passat; unes altres als barris de Benicalap, Patraix, Nou Moles, el Grau i el jardí del Túria, que també l’any passat es varen adaptar per poder posar-les en marxa en sis edificis municipals i evitar amb elles l’emissió de més de 40 tones de diòxid de carboni, o les de l’edifici municipal de Tabacalera, amb 428 panells que varen estar nou anys inactius i que des d’ara fa un any han estat funcionant amb una producció de 14.000 kWh, el que comporta una reducció de les emissions d’unes cinc tones de diòxid de carboni.



“València és una ciutat perfecta per a este tipus d’instal·lacions ja que és una de les ciutats europees amb més hores de sol”, ha constatat Notario, qui ha afegit que el Parc Lineal de Benimàmet serà un dels enclavaments on s’intervindrà per potenciar el desenvolupament d’este tipus d’instal·lacions.