Comença la vacunació a les persones majors de 90 anys d’Alcàsser

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

La vacunació es realitzarà al Centre de Salut del municipi

Alcàsser ha començat la vacunació contra la Covid-19 a les persones majors de 90 anys del municipi. A partir de les onze del matí, el Centre de Salut ha començat a inocular les primeres dosis de la vacuna i, al llarg dels pròxims dies, es continuarà amb el procés de vacunació. L’alcaldessa Eva Zamora ha explicat que «una vegada es finalitze la vacunació de les quasi cent persones majors de 90 anys que viuen al nostre municipi, es començarà a citar a les majors de 80 anys».

Des del Centre de Salut es demana a la ciutadania que el número de telèfon associat a la targeta SIP estiga actualitzat, ja que la cita per a l’administració de la vacuna contra la Covid es realitzarà de manera telefònica. Així mateix, es prega que no es telefone al Centre de Salut per a aquest fi perquè l’ordre de vacunació el determina Salut Pública.

Finalment, es demana a la ciutadania que, una vegada concertada la cita telefònica, acudisquen puntuals al centre amb el document identificatiu per a poder ser vacunats.

«És una bona notícia que ja s’haja començat amb la vacunació de les persones majors del nostre poble perquè, d’aquesta manera, estem un pas més a prop de véncer al virus», assenyala Zamora.