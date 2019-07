Comença l’Escola d’Estiu 2019 amb 341 xiquets i xiquetes

Print This Post

L’alcalde d’Alzira, Diego Gómez, i els regidors de Joventut, Letícia Piquer i d’Economia i Hisenda, Albert Furió, han visitat este matí els xiquets i xiquetes de l’Escola d’Estiu, una edicióu que està duent-se a terme al CEIP Vicente Blasco Ibáñez des de hui dilluns 1 de juliol i que s’allargarà fins al 31 de juliol.



Un total de 341 xiquets i xiquetes, entre Infantil (173) i Primària (168), participen en l’edició d’enguany. 328 d’estos xiquets i xiquetes participaran en ella al llarg de la primera quinzena de juliol, i 297 durant la segona.



“Sempre és un plaer visitar els nostres xiquets i xiquetes. S’ho passen d’allò més bé amb la multitud d’activitats que hi ha preparades. Com cada any, donem este servei en les diferents èpoques de vacances dels més menuts perquè els seus pares, mares i familiars puguen conciliar la vida laboral i familiar i ells aprofiten el seu temps lliure amb activitats educatives”, assegura l’alcalde.



Es tracta d’una activitat molt demandada per les famílies, de fet enguany s’han incrementat en 21 el nombre de places atorgades, que cada any es prepara des del CIJ de la Regidoria de Joventut. Amb la finalitat de la conciliació s’oferix als pares la possibilitat d’entrada prèvia a les 8 del matí i assistència al menjador amb eixida a les 15 hores.



La Regidora de Joventut, Leticia Piquer, ha comentat que “Amb esta proposta, conjuntament amb el menjador i els campaments, oferim un suport addicional a les famílies i una alternativa d’oci.”



També la Regidoria de Serveis Socials ha contribuït en esta activitat identificant i incloent xiquets i xiquetes que requerixen suport social.