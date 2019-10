Comencen el Tallers per a l’Envelliment Actiu de Paiporta

Print This Post

L’Ajuntament augmenta 100 places i arriba fins a les 490, totes cobertes, i repartides en tallers de ioga, artteràpia, memòria, informàtica bàsica i ball





L’espai Paiporta Conviu va acollir aquest dijous l’inici dels Tallers per a l’Envelliment Actiu, impulsats per la Regidoria de Benestar Social, Sanitat i Salut de l’Ajuntament de Paiporta. Enguany, l’oferta d’aquesta acció per a promoure l’activitat física i mental de la gent major s’ha incrementat en 100 places respecte l’any passat, i arriba fins a les 490 places, repartides en cinc tallers diferents.

A més, l’estrena del nou curs es va aprofitar per a mostrar els treballs dels grups d’artteràpia, obres íntegrament realitzades per les persones assistents durant l’any passat. Varen assistir a l’acte l’alcaldessa de Paiporta, Isabel Martín, el regidor de Benestar Social, Sanitat i Salut, Rafa Gadea, i altres membres de l’equip de govern.

Els Tallers per a l’Envelliment Actiu comencen amb cinc activitats diferents: ioga, memòria, artteràpia, informàtica bàsica i ball. L’acollida de les activitats ha sigut molt bona i, de fet, s’han cobert les vora 500 places oferides, i en alguns grups hi ha llista d’espera. A més, hi ha places lliures també en el ball, activitat que té lloc cada cap de setmana a l’espai Paiporta Conviu.

L’horari d’atenció per a informació addicional és els dilluns i dimecres, de 9.30 a 11.30 hores, el propi local de Paiporta Conviu, al carrer Mestre Serrano, número 23.

Els Tallers per a l’Envelliment Actiu van destinats a persones empadronades a Paiporta, que tinguen els 60 anys complits i siguen pensionistes, és a dir, que no estiguen laboralment en actiu.

Els objectius son fomentar la bona salut física, afavorir la bona salut mental que modere els efectes del procés d’envelliment i dinamitzar les relacions personals i grupals amb la finalitat d’evitar la solitud i el desarrelament.