Comencen els falles a Sueca 2022 amb l’exaltació d’Alicia Falcó i Helena Mompó

Un any més, i després del impàs que ha suposat la pandèmia, el Centre Cultural Bernat i Baldoví fou l’escenari escollit per a l’exaltació dels màximes representants dels festes falleres de la ciutat de Sueca per a l’any 2022.



Com ja va sent tradició, i després de recollir els falleres majors als seus domicilis, és va realitzar a la Placeta del Convent, una recepció als falles de Sueca, El Perelló i Mareny de Barraquetes, Associacions falleres i Ajuntes Locals que ens van poder acompanyar. Presidiren l’acte els falleres majors de la ciutat Alicia i Helena, junt al president executiu de la Junta Local Fallera Bernardo Garrigós, l’alcalde de la Ciutat -i president nat de la Junta Local- Dimas Vázquez, i la regidora de festes Gema Navarro. També contarem amb la presència dels màximes representants de la Federació de Penyes de Múrcia, els Regnes de l’Horta Maria Teresa Irles Luna i Angela Moreno Micol, així com del seu president Juan Pablo Hernández, que després de la recepció, desfilaren pels carrers de la ciutat junt als Falleres Majors de Sueca i autoritats.



L’acte de l’exaltació començà amb danses, per a continuar és va cridar una a una, primer als integrants de la Cort Infantil d’Honor 2022 -Jennifer González Soler, Daniela Campillo Benedito, Berta Signes Sánchez, Blanca Tomás Egea, Daniela Osca Iborra i Cristina Tormos Soler-, per a seguir amb els integrants de la Cort d’Honor 2022 -María Huerta Meseguer, Tania Fos Bartolomé, Clara Boix Marqués, Alba Guillem Ferrando, Aida Viel Matoses i Amanda Moreno Piqueres-.



Els moments més emotius i esperats de la vetlada va ser quant licitaren a l’escenari la xiqueta Helena Mompó Sanseloni, Fallera Major Infantil 2022, i la senyoreta Alicia Falcó Aguado, Fallera Major 2022. Els dos falleres majors van rebre de mans de l’alcalde de Sueca i President nat de la Junta Local Fallera de Sueca, Dimas Vázquez, la banda que els acredita com màximes representants de la festa fallera per a l’any 2022.



El mantenidor de l’acte, Pascual Herreros Martínez, faller i periodista amb més de vint anys d’experiència en premsa, ràdio i televisió, a més de President de la Junta Local Fallera de Picanya, va ser l’encarregat d’exaltar a Alicia i Helena.



Els primers a saludar els Falleres Majors van ser els representants dels Ajuntaments del Mareny de Barraquetes, El Perelló i Sueca.



A l’acte també acudiren l’Associació Cultural Fallers pèl Món, l’Associació Horta de València, les setzes comissiones de Sueca, El Perelló i Mareny de Barraquetes, i els Falles Foc i Tradició de Fortaleny i Poble de Riola, així com la Federació de Penyes, festa de la Verema de Jumella, Fogueres de Sant Joan d’Alacant, i els Ajuntes Locals d’Alberic, Mocada, Oliva, Algemesí, Elda, Picanya, Carcaixent, Dènia, Borriana, Gandia, Torrent i Xàtiva, per a saludar als falleres majors.



La Reina de l’Horta Maria Teresa Irles Luna i la Reina de l’Horta Infantil Angela Moreno Micol, així com del seu president Juan Pablo Hernández, també van voler felicitar Alicia i Helena en un dia tan important per a eles dobles. L’alcalde de la ciutat els va obsequiar amb la insígnia de la ciutat de Sueca i uns llibres, a més a mes van rebre, de mans del President, Bernardo Garrigós, l’espigola d’Or -màxima distinció que atorga la Junta Local-.



Els Falleres Majors de València, la xiqueta Nerea López Maestre i la senyoreta Carmen Martín Carbonell, junt als seues respectives Corts d’Honor també van acudir a l’acte d’exaltació per felicitar Alicia i Helena. Sara Sellés, membre de la Cort Infantil de la FMI València, i suecana de naixement va ser rebuda de forma molt calorosa per tot el públic assistent. Carmen i Nerea van rebre de mans de l’alcalde la insígnia de la ciutat de Sueca i uns llibres, i el President de la Junta Local Fallera de Sueca els va obsequiar amb, l’espigola d’Or.