Comencen els treballs de rehabilitació i adequació en el recinte de la Fundació María Marzo

Connect on Linked in

Aquest mes de juny, han començat els treballs per a la rehabilitació i adequació del recinte que alberga, al carrer Comandant Bru de Burjassot, l’antic asil de La nostra Senyora del Carmen, en l’actualitat pertanyent a la Fundació María Marzo Valdés, de la qual l’Ajuntament de Burjassot és patró.

Les primeres accions s’han centrat en l’eliminació, amb maquinària pesada, de tots els enderrocs, residus i brossa que s’havien anat acumulant en el recinte, al llarg dels anys que l’espai ha romàs tancat. Posteriorment, entre les accions contemplades, es procedirà també a la poda de la vegetació existent, que inclou arbres de gran port i que seran la base per a la configuració d’un futur jardí en la zona exterior, que compta amb una extensió de 5. 026 metres quadrats.

Es contempla que, en el futur pròxim, el recinte de la Fundació María Marzo es convertisca en un nou espai lúdic i de socialització per al municipi, situat en un entorn privilegiat de mirador a l’horta de Burjassot, el qual inclourà, entre altres espais, pistes esportives multiús, pistes de futbol, zones de bancs i taules i zones infantils.

“Ja per fi s’han posat en marxa les obres que permetran generar en aquesta part de Burjassot una nova zona verda i esportiva per a majors i xicotets. Ha sigut un procés ardu, però ja està en marxa, i en breu podrem gaudir d’aquesta nova instal·lació que beneficiarà a les i els veïns de Burjassot. Aquesta primera fase consolida tota la zona esportiva i els espais verds per a gaudir de l’entorn, i esperem, que en una segona fase, es puga escometre l’edifici de l’antic asil. Tot dependrà del finançament que puguem aconseguir, però som positius sobre aquest tema. Així mateix, aquesta primera fase connectarà aquest espai amb el passeig de l’horta, amb la qual cosa també hi haurà una continuïtat entre totes dues zones” ha apuntat el Acalde de Burjassot, Rafa García.