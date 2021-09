Comencen les Festes de la Mare de Déu de la Salut d’Algemesí i la Muixeranga ret homenatge al mes de setembre amb un emotiu vídeo

Connect on Linked in

Estem al Museu Valencià de la Festa d’Algemesí i es que hui és una ocasió molt important per estar ací. Hui comencen les Festes de la Mare de Déu de la Salut de la localitat valenciana. I, encara que amb algunes restriccions, els ciutadans i les ciutadanes podran tornar a gaudir de la festa i podran tornar a plenar els seus cors d’alegria i de molta felicitat.

Com sempre, a estes festes la Muixeranga d’Algemesí tindrà un paper fonamental, però molt limitat degut a les restriccions de distançament social. Per això, des de el grup s’ha llançat un emotiu vídeo per recordar que, tot i les mesures de seguretat, estaran molt presents tant en cos com en ànima i el que suposa per a ells el mes de setembre.

La Muixeranga, que ha vist molt afectada la seua activitat en els últims mesos a causa de la Covid, desitja el tornar tan prompte com siga possible al seu ritme normal de preparació de representacions. De fet, el seu mestre reconeix que faran tot el que es puga, complint sempre amb la normativa vigent, per plenar de festa els carrers d’Algemesí.

La programació de les Festes de la Mare de Déu de la Salut, que recordem son patrimonio de la humanitat per la UNESCO, continua amb el concert de la Nit del Retorn que oferirà la Banda Simfònica d’Algemesí i diferents actes religiosos per retre homenatge a la tan benvolguda verge.