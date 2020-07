Comencen les obres de conversió en zona de vianants de la plaça de Sant Agustí a València

Connect on Linked in

Sandra Gómez visita la zona per explicar una actuació que compta amb un pressupost de 64.000 euros i afecta una superfície d’uns 300 metres quadrats

Els treballs per adequar, de manera provisional, la plaça de Sant Agustí com a una zona per als vianants ja han començat amb l’objectiu “d’ampliar l’espai públic per a la ciutadania en un enclavament singular que és una de les portes d’accés a Ciutat Vella”, segons ha explicat la vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament Urbà, Sandra Gómez, qui ha visitat este matí la zona.



Gómez ha informat de l’inici d’estes obres “adoptades en el marc de la política municipal de recobrar espai públic per a les persones, i amb caràcter provisional i urgent amb motiu de crisi generada per la pandèmia del coronavirus, atesa la necessitat de mantindre les distàncies de seguretat entre els vianants”.



El projecte aprovat, amb un pressupost de 64.000 euros, afecta una superfície d’uns 300 metres quadrats de la plaça, situada entre les tres dàrsenes de l’Empresa Municipal de Transports (EMT), les quals servixen com a distribuïdores de les línies d’autobusos, i la façana de l’església de Sant Agustí, “espai que es convertirà en una plataforma per als vianants, en la qual s’actuarà per evitar desnivells”.



Pel que fa a l’obra, Sandra Gómez ha aclarit que s’executarà reutilitzant materials. “En tractar-se d’una actuació provisional i urgent per a la regeneració de la zona, comptem amb el mobiliari urbà existent, així com amb elements cedits per La Marina per a la seua reutilització”, ha detallat.



“Amb estes obres de recuperació d’espai públic per a la ciutadania, l’Ajuntament també impulsa l’economia local, perquè les inversions públiques generen ocupació”, ha afegit la vicealdessa qui, com a exemple, ha indicat que “les obres de la plaça de l’Ajuntament permeten la contractació de 25 o 30 persones que actualment es troben en un ERTO (expedient de regulació temporal d’ocupació)”.