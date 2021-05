Comencen les obres de remodelació del jardí de la plaça de Calabuig de València que es convertirà en un centre de convivència i integració del Cabanyal-Canyamelar

Print This Post

El vicealcalde de València i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo ha explicat que “este era un jardí que estava molt degradat i que tenia una zona de jocs infantils molt desfasada que necessitava un canvi complet”. Campillo ha destacat que “ara recuperem este espai per a la ciutadania per tal que arribe a ser un centre de referència d’oci, convivència i cohesió social del barri”.

Este dilluns està previst que comencen les obres de remodelació del Jardí de la Plaça de Calabuig. El projecte, que compta amb un pressupost de 21.450 euros i un termini d’execució de quatre setmanes, s’emmarca dins del Pla estratègic de Desenvolupament Urbà Sostenible del barri del Cabanyal-Canyamelar (EDUSI 3C VALÈNCIA), cofinançat pel fons Europeu de Desenvolupament Regional FEDER.

“Per això des del servici de jardineria hem encetat els treballs per a reformar este jardí tan important per als veïns i veïnes del Cabanyal -Canyamelar, i sobretot per als xiquets i xiquetes, que podran gaudir d’una zona infantil nova, renovada i completament accessible”, ha afirmat el vicealcalde.

Les obres consistiran en la renovació integral de la zona de jocs infantils, ampliant-la i incorporant jocs de caràcter inclusiu per tal de facilitar la igualtat d’oportunitats per als xiquets i xiquetes amb diversitat funcional. A més se substituirà l’actual paviment per un amb major seguretat i s’escometrà la reposició dels arbres i arbustos que es troben en la zona verda que envolta el parc.