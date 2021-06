Comencen les obres del projecte de restauració dels paviments de diversos trams de carrers de València

Print This Post

Ja han començat les obres de renovació dels paviments en diversos trams de voreres d’un conjunt de carrers de la ciutat que necessitaven reparació a causa de la degradació per l’ús i el pas del temps. Les zones d’actuació són els barris d’Exposició, Arrancapins i la Petxina, i el districte de Ciutat Vella. La vicealcaldessa y regidora de Renovació y Regeneració Urbana, Sandra Gómez, va presentar el mes passat la aprovació del projecte i l’adjudicació de la seua execució per un import de 460.000 euros i un termini de 4 mesos.

Els treballs de renovació del paviment d’un tram del carrer de Cabanilles han començat hui, dins del projecte de restauració de diverses voreres dels carrers a la ciutat de València. El projecte ha començat les seues actuacions en el tram a l’altura del club de tenis, que presenta irregularitat de paviments i apedaçaments.

A més, este dimarts també ha començat l’actuació per adequar i ampliar les dimensions dels escocells al barri d’Arrancapins, que estaven deteriorats per acció de les arrels, per la qual cosa es renovaran. Este mateix dimarts comencen també les actuacions de renovació de paviments en la zona de la Petxina, en un tram del carrer de Sant Ignaci de Loiola.

Es tracten, en general, de voreres que, davant el desgast del seu ús pel pas del temps, requerixen tasques de conservació i manteniment, i que ja han sigut objecte de xicotetes reparacions amb canvis de paviment. A més, en alguns casos són punts en què els paviments o la morfologia de les voreres no complien amb els criteris d’accessibilitat que establix la normativa, ja que no compten amb paviments adaptats, o fins i tot que requerixen rebaixes en passos de vianants.

Les zones i trams on es desenvoluparan els treballs són: el carrer de Cavanilles, al barri de Jaume Roig (ja començats); el carrer del General Elío, en el tram amb l’avinguda de Blasco Ibañez i la plaça de la Legió Espanyola; també en la mitjana de Blasco Ibañez; a Ciutat Vella, els trams dels carrers de Quart i l’Hospital, i en el barri de la Petxina, els carrers de Sant Ignasi de Loiola i Literat Gabriel Miró.

En paraules de la vicealcaldessa, durant la presentació del projecte: “Esta, juntament amb altres actuacions aprovades en les últimes setmanes, va en la línia de l’aposta que fem per la conservació i manteniment dels nostres carrers, i per la millora d’accessibilitat per a tota la ciutadania.” En total, s’actua sobre aproximadament 5.200 m² de voreres, “per tant, és una important actuació de conservació i millora del nostre espai públic”.