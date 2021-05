Comencen les ReTrobades: Escola Valenciana plantarà més d’un milió de llavors arreu del País Valencià

Connect on Linked in

La primera ReTrobada presencial tindrà lloc a Agres, el Comtat

El municipi d’Agres, al Comtat, ha sigut testimoni de la primera de les ReTrobades 2021 ‘Llavors de Futur’ que organitza enguany Escola Valenciana i les diferents coordinadores que formen part de la Federació d’Associacions per la Llengua.

La Coordinadora Alcoià i Comtat pel valencià i CRA ‘Mariola-Benicadell’ format pels municipis d’Alfafara, Agres i Gaianes han organitzat la ReTrobada de l’Alcoià i el Comtat, celebrada aquest matí 7 de maig al centre escolar d’Agres.

En primer lloc, Maria Garcia Pascual, regidora de l’Ajuntament d’Agres; Azoraida Martínez i Carbonell, directora i del CRA Mariola-Benicadell, Elionor Ortolà, vicepresidenta d’Escola Valenciana; Hèctor Càmara, director del Secretariat de Llengües de la Universitat d’Alacant; i Juan Bautista Bellod Ramos i Mila Llorens Pascual, en representació de l’ STEPV han donat una volta pel municipi. Tot seguit, les xiquetes i xiquets s’han desplaçat a l’hortet de l’escola, on han plantat les llavors repartides per Escola Valenciana i la xiqueta més major de l’alumnat ha explicat el que significa per a la seua classe acollir les ReTrobades. Per últim, tota la xicalla s’ha traslladat a l’Assut d’Agres, on ha tingut lloc una representació teatral a càrrec de la Diputació d’Alacant.

Escola Valenciana reparteix més d’un milió de llavors

Amb el lema ‘Llavors de Futur’, Escola Valenciana ha repartit més d’un milió de llavors entre escoles d’arreu del País Valencià. Concretament, s’han repartit llavors de timó, camamil·la, orenga, herba-sana, sajolida, sàlvia, hisop, alfàbega, garrofer, cantauesso i espígol.

Aquestes llavors “representen el paper que tenim cadascuna i cadascú de nosaltres en el futur del valencià”, una herència rebuda que “simbolitza el llegat que hem rebut de futures com Empar Navarro”, mestra republicana valenciana a qui Escola Valenciana dedica aquestes ReTrobades.

Escola Valenciana fa un símil entre la nostra llengua i les llavors, “I teniu el deure de regar-les, d’estimar-les i de fer-les créixer. Quan plantem aquesta llavor, germina el futur de la nostra llengua. Un futur que no creix de forma aïllada, sinó en comunitat.”

Aquestes llavors s’han repartit amb la col·laboració del Centre d’Educació Ambiental de la Comunitat Valenciana, depenent de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica.

Les ReTrobades continuaran recorrent les comarques valencianes durant els mesos de maig i juny. Després d’Agres, el dia 12 de maig visitaran Mutxamel, on tindrà lloc la ReTrobada de Secundària i Batxillerat, que es convertirà en un homenatge al gramàtic i narrador Enric Valor, després que el consistori haja retirat el carrer dedicat a l’escriptor.