Comerç amb Premi i Massanassa Nadalenca, iniciatives comercials de proximitat

L’Ajuntament de Massanassa, a través de Reforça Massanassa, ha iniciat diferents projectes per a reforçar les compres comercials de proximitat en la localitat. Tant el projecte “Comerç amb Premi” com “Massanassa Nadalenca” arranquen motors de cara a la pròxima campanya nadalenca.

“Comerç amb Premi” és una acció de dinamització comercial que suposa el repartiment de participacions per al sorteig de bons de consum a aquelles persones que compren o consumisquen en els comerços adherits. Fins al pròxim 12 de desembre els comerços participants repartiran participacions per compres en la localitat, que permetran entrar en el sorteig dels bons de fins a 3.000 euros per a gastar en els propis negocis del programa.

L’alcalde de Massanassa, Paco Comes, ha recordat que “en total es repartiran 16.000 euros en diferents participacions per a consumir en el comerç local a través del sorteig “Comerç amb Premi”, una iniciativa que ens permet fomentar les compres i consumicions en els comerços locals, i per un altre, secundar de manera directa als comerços”.

La campanya finalitzarà el 12 de desembre, i fins al moment s’han repartit més de 30.000 participacions. El sorteig se celebrarà el 20 de desembre de 2021. Les participacions s’aconseguiran comprant en els comerços adherits, i entre totes les persones que hagen depositat les seues participacions, se sortejarà un premi de 3.000 euros i 130 de 100 euros.

Aquests premis es podran gastar en els comerços i negocis de “Comerç amb Premi” gràcies al conveni subscrit amb Caixa Popular, que facilitarà targetes prepagament amb les quals es pagarà com si d’una targeta corrent es tractara.

D’altra banda, sota el lema de “Massanassa Nadalenca” l’Ajuntament de Massanassa ha iniciat la campanya de suport al comerç en nadal amb la convocatòria de la segona edició del concurs d’aparadors i establiments nadalencs, amb premis fins als 500 euros per als establiments guanyadors.

La campanya “és un suport al comerç local, directament amb els premis, però també oferint un al·licient per a contribuir a la decoració nadalenca de la nostra localitat a través dels aparadors i espais comercials, convertint-se així en un atractiu per als clients” ha explicat l’alcalde de Massanassa, Paco Comes.

El període d’inscripció estarà obert fins al 3 de desembre, i els negocis de Massanassa que ho desitgen podran realitzar la seua inscripció en el concurs d’aparadors i establiments de 2021. Un any més, els comerços aportaran el seu granet d’arena a l’ambientació nadalenca del municipi a través dels seus aparadors.

L’Ajuntament, a través de Reforça Massanassa, premiarà als millors aparadors amb un primer premi de 500 euros, un segon de 300 euros i el tercer de 200 euros. A més, el muntatge més innovador rebrà 200 euros de premi.

Tots els negocis que desitgen participar en la campanya “Massanassa Nadalenca”en el concurs d’aparadors i establiments nadalencs hauran de sol·licitar-lo a través del registre de l’Ajuntament fins al 3 de desembre, existint la possibilitat de fer de manera telemàtica o presencial sol·licitant cita prèvia en el 961255500.