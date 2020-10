Comerç comença els tràmits per a reformar la Nau de Pescateria del Mercat del Cabanyal a València

Print This Post

També es troba en procés de licitació la rehabilitació de la façana i de la coberta del mercat

La regidoria de Comerç ha començat els tràmits per a reformar la nau de pescateria del Mercat del Cabanyal amb la contractació dels servicis d’assistència tècnica per a la redacció del projecte d’execució i direcció facultativa de la intervenció. També està actualment en licitació la redacció del projecte per rehabilitar la façana i la coberta del mercat.



El regidor de Comerç, Carlos Galiana, ha explicat que «estes dos futures intervencions estan valorades en més d’un milió d’euros i milloraran de forma molt significativa les prestacions tant de la nau de ponent del Mercat del Cabanyal, que es destina a usos de venda de peix i marisc, com la part exterior del mercat».



Es tracta de dos intervencions que es finançaran amb fons EDUSI (Estratègies de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat) i no seran la primera inversió d’este fons que rep el recinte municipal. La primera va consistir en la renovació completa del sistema de climatització del mercat, que urgia canviar-lo per la quantitat de temps que tenien els anteriors aparells.



Galiana ha dit que «esta inversió naix després de diverses reunions amb l’equip directiu del Mercat del Cabanyal que vam tindre arran de la seua intenció de passar de l’actual model d’autogestió a la gestió directa per part de l’Ajuntament. A través de la gestió directa, des de la regidoria, podem plantejar projectes com esta gran inversió en la part de la pescateria del mercat».



SUBVENCIÓ AL MERCAT DEL CABANYAL I AL CENTRAL

D’altra banda, Galiana ha explicat que per compensar les taxes que no han pagat els venedors i venedoeres de la resta de mercats municipals, la Regidoria de Comerç ha reorganitzat el seu pressupost i ha destinat 260.000 euros en forma de subvenció les associacions d’estos dos recintes.



Açò es suma a la línia ajudes dirigides a la reactivació econòmica en els mercats i mercats municipals, que ha ascendit a 830.000 euros, als quals han pogut presentar-se els mateixos venedors i venedores dels mercats. Quantia que se suma als 1,2 milions dedicats a subvencions directes al comerç de proximitat.