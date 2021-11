Comerç inverteix quasi 384.000 euros en el Mercat de Jesús

Print This Post

L’Ajuntament contracta la renovació de les instal·lacions de climatització i d’il·luminació del mercat “per a fer-lo més eficient energèticament”

La Junta de Govern Local de hui ha aprovat hui una nova inversió per als mercats municipals de València. Ha acordat la contractació de la renovació de les instal·lacions de climatització i d’il·luminació del Mercat de Jesús amb un pressupost de 383.530,17 euros. El regidor de Comerç, Carlos Galiana, ha celebrat este acord perquè “amb este projecte dotarem el mercat d’unes instal·lacions millors i més modernes, amb un consum energètic menor que les existents”. “L’eficiència energètica del recinte serà ara major, de manera que millorarà la qualificació energètica de l’edifici en tres o quatre posicions”, ha detallat Carlos Galiana.

El regidor de Comerç ha afegit que “els mercats municipals han de donar exemple i, per això, des de l’Ajuntament fem esta inversió. Volem convertir estos espais no sols en punts de venda de productes frescos i de proximitat, sinó que també en punts amb una responsabilitat clara amb la qüestió energètica. Amb esta intervenció millorem les condicions de confort, ús i estalvi d’energia i disposarem de millors instal·lacions que augmentaran l’atractiu del mercat com a centre del barri”.

A més, l’Ajuntament considera que estes obres incrementaran l’estalvi econòmic per als venedors propietaris de cada parada i que açò suposarà un major atractiu a les instal·lacions per a la captació de nous emprenedors que vulguen adquirir un lloc a este mercat de la ciutat de València.

Amb una arquitectura avantguardista, situat a prop del centre de la ciutat i perfectament comunicat, el mercat de Jesús compta amb quasi 70 parades de venda, pràcticament totes en actiu, des dels quals s’ofereix als veïns tot el producte fresc i la garantia que ofereixen els mercats municipals.

Carlos Galiana ha posat en en valor “l’ambiciós pla de recuperació i reforma de mercats municipals iniciat des del 2015 per part de la Regidoria de Comerç i que ara volem afiançar a través dels programes com els Next Generation, o l’Edusi en el cas del Cabanyal.