Comprar a Torrent et premia amb un 25% més dels teus diners

Amb la “Targeta +25”, que s’adquireix a través de la web www.ideat.org, s’incentiven les compres en els establiments del municipi

Amb la finalitat d’impulsar les compres en el comerç local, l’Ajuntament de Torrent, a través de l’empresa municipal IDEA’T, ha posat en marxa la “Targeta +25”, dins de la campanya “100% amb el comerç de Torrent”. Es tracta d’una proposta que incentiva les compres en els establiments de la ciutat, recompensant a la clientela amb un 25% més de l’import pel qual adquirisca aquesta targeta, una manera de reconéixer el seu compromís amb el comerç de proximitat. Per exemple, si una persona compra una “Targeta +25” per un valor de 50 €, IDEA’T li gratificarà amb 12,5 € més, per la qual cosa rebrà una targeta de 62,5 €.

La targeta es pot adquirir a través de la pàgina web www.ideat.org, i el client tria entre rebre-la còmodament a la seua casa o recollir-la en els mercats municipals. Cada persona podrà comprar targetes per un valor màxim acumulat de 500 euros i podrà gastar-la en els establiments adherits fins al 31 de març de 2021.

Les targetes podran utilitzar-se per a comprar en 170 establiments que s’han sumat a la iniciativa i que també tenen el seu espai publicitari en la web www.ideat.org. Al llarg de la campanya, poden incorporar-se més comerços. Participen establiments de diversos sectors: moda, complements, ferreteries, moda infantil, sabateries, informàtica, farmàcies i parafarmàcies, mobles i decoració, fotografia, perruqueria, estètica i indumentària, entre altres.

D’aquesta manera, es posaran en circulació més de 150.000 € que van directes al comerç torrentino. En aquest punt, el regidor d’Economia, Andrés Campos, ha avançat que s’espera un bon acolliment per part de la ciutadania i, si és necessari, “pujarem el crèdit”.

La regidora de Relacions amb Idea’t, Marina Olivares, s’ha reunit hui amb els comerços participants per a presentar la web, explicar el funcionament del sistema i donar resposta a les qüestions d’última hora que pogueren sorgir. En aquest sentit, l’edil ha posat l’accent en la importància d’aquesta iniciativa per a fer costat al comerç local en aquests moments: “La “Targeta +25” aconsegueix que comprant en el comerç local guanyem tots: comerços i consumidors”.

Ajudes per a adquirir material sanitari

A l’abril l’Ajuntament de Torrent va habilitar una partida pressupostària d’1.150.000 € per a ajudar de manera directa a empreses, comerços locals, autònoms afectades per la crisi generada per la Covid-19. Així, actualment està obert el termini per a sol·licitar les “Ajudes municipals directes per a accions de prevenció sanitària en establiments. Es tracta d’una subvenció vinculada a l’adquisició de productes sanitaris i higiènics (màscares, guants…) o per a realitzar actuacions d’adaptació dels locals a l’escenari actual. Les bases poden consultar-se en el següent enllaç: https://bit.ly/32xct0v