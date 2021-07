Compromís Alzira: Assumim la veu del poble

Connect on Linked in

Diego Gómez, alcalde d’Alzira (amb el suport de les regidores i regidors Sara Garés, Albert Furió, Marina Mir, Pep Carreres, Xavi Pérez, Maria Calvo, Alfred Aranda i Letícia Piquer).

El dia 15 de juny de 2019 es va constituir la nova corporació municipal i vaig prendre possessió com alcalde d’Alzira per segona vegada. El dia anterior els regidors de Compromís signàrem amb el PSOE el Pacte de la Vila que mantenim dos anys després.

El Govern de la Vila està ben consolidat i amb futur. Junts continuem treballant, amb responsabilitat i il·lusió, per una Alzira millor.

El segon any de la legislatura bé marcat indefugiblement per la pandèmia de la COVID-19. Des de Compromís per Alzira no hem deixat de gestionar i fer tot el possible per ajudar les persones i col·lectius més vulnerables i contribuir, així mateix, a reactivar l’activitat econòmica local amb la màxima transparència, eficàcia i prudència. Al llarg del 2020, invertírem quasi 3 milions d’euros al pla ASISTE (Ajuda Social, Sanitària i Tributària a Persones i Empreses). En el 2021 amb el Pla RESISTIR, un pla cofinançat junt a la Diputació de València i la Generalitat, hem gestionat un total d’1.150.000 € en ajudes directes a distints sectors: hostaleria, floristeries, fotògrafs, comerços de roba i de calcer, mercaders ambulants, salons de bellesa…

Aquesta inversió s’ha vist acompanyada per la congelació dels tributs municipals i la reducció del deute. Gràcies a aquesta bona gestió, podrem disposar de 5 milions d’euros per a invertir en les obres del pavelló Fontana Mogort, el nou edifici de la Central de Policia Local, el Casal Jove i el Gran Teatre.

En l’àrea de seguretat seguim donant solucions per tal de fer més fluida la circulació en el casc urbà a través del sistema de redones, també canviarem el projecte d’accessibilitat al Pont Groc. Reprenem els temes dels PAIS per tal de donar una solució definitiva. Dins de l’agrupació de Protecció Civil hem creat la Unitat Municipal d’Atenció Sanitària (UMAS) per a donar servei i suport a les activitats esportives, culturals i festives.

A nivell social, un dels pilars de la nostra política, hem implementat dos plans d’Emergència Social per tal de donar resposta a les necessitats de dos col·lectius vulnerables: les persones majors i la infància. Aquesta política de no deixar cap persona enrere, es reforçarà amb el Pla Convivint, de la Conselleria de Polítiques Inclusives, gràcies al qual seran realitat el Punt de Trobada Familiar i la residència per a persones amb diversitat funcional.

La cultura i les festes foren uns dels sectors més castigats amb la irrupció de la pandèmia. Quan es suspengueren els actes festius i alguns esdeveniments culturals, destinàrem part d’aquests pressupostos a atendre les necessitats de l’àrea de Serveis Socials. Les respectives regidories han adaptat les programacions i els actes festius a la situació sanitària. Considerem la cultura com la millor vacuna contra l’avorriment, la tristesa i la ignorància, per això, hem estat pioners en recuperar la normalitat de la programació d’espectacles i ho hem fet sempre de manera segura i amb una gran acceptació.

Des d’Alzira hem generat treball per al sector cultural (tant artistes com tècnics), i al sector festiu (pirotècnics, artistes fallers, indumentaristes,) ajudant a l’hostaleria i al comerç local. Aquesta és la manera de gestionar la cultura de Compromís per Alzira: pensant en les persones, arribant a tots els públics, difonent les nostres tradicions, divulgant la nostra història, recolzant els artistes i els autors del País Valencià, fomentant i normalitzant l’ús del valencià en tots els àmbits, potenciant la reflexió crítica, la interculturalitat i el respecte a la diversitat.

A nivell educatiu, hem de felicitar-nos totes i tots de com han anat els cursos escolars, sense incidències destacables i amb certa normalitat. Hem invertit en activitats extraescolars per als nostres centres educatius i organitzat noves com: SOS Poesia, Retalls de Versos, Contes Disparataris. Gràcies a les gestions fetes pel departament d’Educació i per mi mateix, les proves EBAU s’han mantingut a la nostra ciutat i els nostres estudiants no han hagut de desplaçar-se a València.

En l’àrea de joventut, hem fet assemblees i hem col·laborat amb la reactivació del Consell de la Joventut. Hem introduït activitats noves, com les Naturnits, que han estat un èxit.

Tampoc hem deixat de treballar amb un tema important per a nosaltres, la cooperació. S’ha començat la creació del Pla de Cooperació Municipal, amb diferents reunions i tallers participatius amb les associacions de la ciutat que treballen en aquesta àrea.

La modernització de l’administració és el futur. La pandèmia ha demostrat que també és el present. Per això, implantarem el teletreball, hem impulsat la Seu electrònica i hem reforçat el paper de la Clau. L’Ajuntament d’Alzira també ha obtés diversos premis sobre transparència gràcies a les plataformes de licitació i contractació que tenim en marxa.

A nivell mediambiental, hem continuat amb el procés d’adaptació a la mobilitat sostenible no motoritzada amb la Via Verda de l’antic tren a Dènia. També hem obert tres iniciatives: la transició energètica dels edificis públics mitjançant la Comunitat Energètica Local; la lluita biològica, amb la construcció de l’insectari municipal per a la cria de Criptolemus, depredador del cotonet al camp; i la finalització del port fluvial, amb la qual cosa podem iniciar l’Escola de Riu.

El dia 13 s’acomplien sis anys de la meua primera pressa de possessió com alcalde. Des d’aleshores ençà no hem deixat de treballar amb constància, responsabilitat, transparència i serietat. I continuarem així per aconseguir una Alzira alegre, saludable, respectuosa amb el medi ambient, pròspera i mes solidària.