Compromís critica els «falsos arguments» que han motivat la moció de censura en Massalfassar

Connect on Linked in

El darrer dilluns 13 de juliol, es feia efectiva en ple la moció de censura per fer fora del govern de Massalfassar a Compromís. Els vots favorables del PP, Ciutadans, Demòcrates Valencians i PSOE (el regidor d’esta última formació està en procés d’expulsió per la seua formació després de recolzar esta iniciàtica), donaren l’alcaldia rotatòria als dos principals partits de la dreta. Després de les justificacions de la moció de censura, i de totes les acusacions públiques contra Compromís que han anant eixint en premsa durant tota esta setmana, des del partit que fins ara legislava han volgut pronunciar-se.

L’ex alcalde i portaveu de Compromís en Massalfassar, Joan Morant, s’ha mostrat molt crític amb una moció de censura que ha qualificat d’oportunista i que, segons diu, «podrien haver-la presentat molt abans i no ho feren perquè no aconseguien arribar a acords entre ells; per tant la gran motivació no és altra que eixa, el fet d’haver assolit la suma necessària per governar».

Respecte a la resta d’arguments que des dels partits votants al·leguen per presentar esta moció de censura -insults en ple, falta de transparència, caràcter dictatorial de l’alcalde, i falta de diàleg-, Joan Morant afirma que són «rotunda i absolutament falsos». El representant de Compromís ha instat a tota la ciutadania a repassar els plens per comprovar que aquestes acusacions falten a la veritat.

«Des de l’equip de govern hem estès tots els ponts necessaris per dialogar amb totes les formacions polítiques d’este municipi, no només des del punt de vista institucional -creant comissions informatives i facilitant-los l’accés a tota la informació administrativa que han demanat-, sinó també convocant una gran quantitat de reunions, especialment en les setmanes prèvies al debat sobre els pressupostos, per tractar d’arribar a acords comuns», ha explicat Morant.

Per tant, el bloqueig institucional que des d’estos partits denuncien, segons Morant «no ha pogut vindre per part de l’equip de govern perquè estàvem en minoria, sinó que han sigut ells mateixos els que, després de donar-se compte que tenien la possibilitat de fer-nos fora, han començat a negociar per, primerament tombar els pressupostos i, seguidament, presentar esta moció de censura».

Després del ple en que es va fer efectiu el canvi de govern, els regidors de Compromís abandonaren la sala polivalent entre aplaudiments de molts veïns i veïnes que s’agrupaven a les portes. «Ens anem amb el cap ben alt i amb la tranquil·litat d’haver treballat en tot moment pel bé d’este municipi», ha sentenciat Joan Morant, portaveu de Compromís.