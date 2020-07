Compromís Horta Sud mostra el seu suport a l’Alcaldessa de Paiporta i demana a Fiscalia que actue davant les amenaces del comandant de la Guàrdia Civil

Connect on Linked in

Compromis Horta Sud ha volgut sumar-se a les petició del col·lectiu de Paiporta, demanant a fiscalia que actue d’ofici davant les amenaces del comandant de la Guardia Civil, tot condemnant les greus amenaces que ha proferit contra l’alcaldessa de Paiporta, Isabel Martín, publicades aquest dijous en el diari “Eldiario.es”.

L’executiva de Compromís ha demanat que “es depuren les responsabilitats judicials davant d’unes manifestacions tan greus”. “També proposem que s’acceleren les investigacions per aclarir l’assetjament que suposadament està perpetrant contra alguns subordinats, no és la primera vegada que aquest comandant protagonitza episodis de dubtosa moralitat i atacant personalment l’alcaldessa”, han afegit, recordant les desqualificacions masclistes que el mateix comandant va dirigir cap a Isabel Martín i les investigacions que el responsable de la Benemèrita té obertes.

A més a més, també demanem al Ministeri d’Interior l’immediat cessament del comandant, qui va afirmar les seues intencions d’agredir i vexar l’alcaldessa, amb la presència d’una desena d’alts càrrecs de la Guàrdia Civil. No és la primera vegada que el Comandant fa declaracions intolerables respecte d’Isabel Martín, l’any passat va estar expedientat per haver dit “la alcaldessa me va a comer el nabo”. Per això considerem que en esta ocasió s’ha d’actuar amb més vehemència i apartar aquesta persona del seu lloc immediatament.

“Aquesta mena d’actituds agressives i declaracions masclistes no són pròpies d’una persona amb responsabilitats policials i militars; resulta preocupant que aquest càrrec de la Guàrdia Civil banalitze sobre agredir física i sexualment una persona que ha sigut designada per la sobirania popular per a gestionar un poble com Paiporta. Jo no estic tranquil sabent que una persona que diu això té permís d’armes i pot donar ordres a altres membres del cos.”, conclou Pau Alabajos, portaveu comarcal de Compromís Horta Sud.