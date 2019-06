Compromís i PSOE s’alternaran l’alcaldia de Godella durant els propers quatre anys de legislatura

Connect on Linked in

Amb nou vots favorables, la candidata de Compromís, Eva Sanchis, ha aconseguit la majoria absoluta per continuar sent, durant els pròxims dos anys, l’alcaldessa de Godella. En la segona meitat de legislatura li succeirà en el càrrec Teresa Bueso, la cap de llista del PSOE, gràcies a un acord al qual han arribat les forces d’esquerra, amb el suport d’Unides Podem-Esquerra Unida, que ha decidit mantindre’s en l’oposició.

En la votació a l’alcaldia, José María Musoles, candidat del PP, ha obtingut cinc recolzaments; mentre que Javier Beltrán, de Ciudadanos, ha tret tres. Així, amb una alcaldia rotatòria de dos anys per a Compromís i dos anys per al PSOE, ha quedat configurada la nova corporació de l’Ajuntament de Godella.

En el seu discurs d’investidura, l’alcaldessa Eva Sanchis, va mostrar «l’orgull i la gran responsabilitat que suposa continuar al capdavant d’este poble». I en homenatge al bicentenari de la banda del Casino Musical de Godella, Sanchis va substituir la vara de mandat per la batuta del director amb l’objectiu de «seguir dirigint i coordinant a les diferents persones que formem la corporació, interpretant una partitura que parla de millorar l’atenció a la ciutadania, continuar apostant per serveis públics i empleades públiques, buscar una solució sostenible a les inundacions i expropiacions pendents, apostar pel comerç de proximitat i l’agricultura, i construir entre totes i tots una Godella més neta, més verda, més transparent, més solidària, més participativa i més inclusiva». Sanchis va finalitzar la seua intervenció visiblement emocionada, fent referència al lema de la Muixeranga de la qual forma part: «Ací totes les persones som necessàries, però ninguna és imprescindible. El treball col·laboratiu serà el nostre èxit».

Per la seua part, la portaveu del PSOE, Teresa Bueso, va apuntar que des del seu partit «continuarem treballant i defensant els valors socialistes amb el mateix entusiasme dels últims anys, i més encara, doncs hem augmentat el número de vots i recuperat un regidor». Bueso va explicar que «som un partit responsable i lleial, de consens i dialogant, i amb estes premisses treballarem per buscar acords amb les diferents forces per desbloquejar assumptes que ho estan per criteris únicament partidistes». La regidora socialista va finalitzar recalcant que este govern de progrés tindrà com a bandera «la igualtat, entesa com un eix transversal a totes les àrees de l’Ajuntament».

La regidora d’Unides Podem-EU, Irene Ferré, ha destacat el fet que «els resultats electorals ens han col·locat com a l’eix entre les forces d’esquerres i de dretes», i que el seu grup, recolzant el pacte de govern progressista, ha aconseguit incloure en el mateix diversos punts del seu programa electoral que considera claus per al futur del municipi, com ara la desprivatització de l’aigua, una gestió global del medi ambient, un nou PGOU, un pla d’ocupació, la gestió i l’augment dels habitatges de lloguer social, més recursos per a evitar les inundacions i per a l’àrea de serveis socials, la millora de l’atenció a la ciutadania i la cerca de noves subvencions.

El cap de llista del PP, José María Musoles, va agrair els votants la confiança depositada en el grup popular, que torna a ser la força més votada. I va criticar l’actitud d’Unides Podem-EU, a qui els acusà de donar un ‘bes de Judes’ «a aquells que les van trair fent-les fora del govern». Musoles va declarar que este nou govern estarà dirigit per un «mercadet de partits al que demanem que els interessos dels veïns de Godella prevalguen per damunt dels seus interessos particulars, no com fins ara».

I, per últim, el representant de Ciudadanos, Javier Beltrán, va qualificar la sessió d’investidura com una «absoluta irresponsabilitat, doncs s’ha de tindre memòria del que ha passat en els últims quatre anys». A més, acusà a la regidora d’Unides Podem-EU, Irene Ferré, de donar suport a uns partits que l’expulsaren del govern i possibilitar que isca endavant un pacte amb projectes polítics totalment distints.

El ple d’investidura s’ha celebrat davant una gran quantitat de persones, que han omplit el saló presidencial. A més, la sessió s’ha pogut seguir en directe per la pàgina de Facebook de l’Ajuntament de Godella.

Noves cares en l’Ajuntament de Godella

Nou persones de l’actual corporació no estaven en l’anterior legislatura. Hi ha, per tant, huit regidors i regidores que continuen en les seues respectives butaques.

Començant pel PP, els cinc regidors que ocuparan els seients del saló de plens seran José Maria Musoles Granada, Mª Carmen Alonso Rovira, José Luis Martí Bosch, Vicente Estellés Valls i Mª Cristina Sarasqueta Mayans.

En Compromís repetiran Eva Pilar Sanchis Bargues i Tatiana Prades Castells, acompanyades de Carles Albert Duran Giner i Adolfo J. Rodríguez Dolz.

En el PSOE també continuaran María Teresa Bueso Marqués i Fernando Oliveros, i se’ls sumarà Natalia Garrido Villén i Antonio Segura Mármol.

Ciudadanos estarà representat per Francisco Javier Beltrán Giner, Andrés Roig Murillo i Amparo Brunchú Caballer.

I, per últim, Unides Podem-EU tindrà a Irene Ferré Manzanero com a regidora.

Resultats eleccions municipals

Cal recordar que en les darreres eleccions municipals, celebrades el diumenge 26 de maig, el PP fou el partit més votat a Godella amb 1.938 vots (29,64% del total) i obté cinc escons a l’Ajuntament. La segona força fou Compromís, amb 1.380 vots (21,10%) i quatre escons, seguit de molt a prop pel PSOE, amb 1.354 vots (20,71%) i també quatre escons. Ciudadanos va ser la quarta força amb 1.119 vots (17,11%) i tres escons. I, per últim, la coalició Unides Podem-Esquerra Unida va obtindre 657 vots (10,05%) i un escó. Contigo Somos Democracia, amb 28 vots (0,43%) no tindrà representació en l’Ajuntament de Godella.

Estes eleccions municipals de Godella deixaren unes xifres d’abstenció del 33,69% (3.338 vots), front al 25,60% (2.507 vots) de 2015. Hi hagué 63 vots en blanc (0,96%), front als 95 (1,32%) de 2015. I 32 vots nuls (0,49%), front als 67 (0,92%) de 2015.