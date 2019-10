Compromís La Pobla Llarga exigeix a Sánchez que no ratifique l’acord amb Mercosur

Print This Post

No podem consentir que passe el mateix que amb els cítrics de Sud-àfrica. També exigim que s’active la clàusula de salvaguarda d’una vegada per totes.

Uns acords comercials que se signen passant per alt les repercussions que tenen sobre l’agricultura valenciana. Recordem que l’acord del tractat comercial de la Unió Europea amb Sud-àfrica va ser votat en contra per Compromís, però el Partit Popular i PSOE del Govern central van votar a favor o es van abstindre, sense importar-los les nefastes conseqüències que anava a tindre al camp valencià.

I és que aquest acord, el tractat de Sudàfrica, se signà sense fer cap estudi previ per veure quina incidència tindria l’entrada de fruita de Sud-àfrica a Europa, amb unes condicions més avantatjoses que la fruita valenciana.

Ara a l’acord amb Mercosur tot apunta a que va a passar el mateix. Molts polítics estan celebrant l’acord com exitós (entre ells el president en funcions Pedro Sánchez), i malauradament eixe èxit serà a costa de que isquen perdent els mateixos de sempre, els valencians: els productors de cítrics, la indústria de fer sucs que aprofiten la fruita que no es pot vendre ací, etc.

En Compromís ens agradaria que el Govern Espanyol agafarà l’exemple del Govern Francès, que ha parlat d’obrir un debat sobre les repercussions d’este acord amb l’agricultura del seu país.

Per altra banda també demanem al Govern Espanyol que active d’una vegada la clàusula de salvaguarda i que tanque l’entrada de cítrics sudafricans per l’alt risc fitosanitari que està ocasionant. Segons dades oficials de la Unió Europea, sense anar més lluny, al mes de juliol passat es detectaren greus plagues de cinc partides infectades i, des del 2015, s’han constatat 136 enviaments de cítrics sud-africans contaminats.

Per tot açò Compromís La Pobla Llarga va presentar aquesta moció al plenari sent aprovada per la unanimitat de tots els grups polítics amb representació.