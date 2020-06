Compromís per l’Alcúdia demana l’aprovació d’una llei integral LGTBI davant el Dia de l’Orgull

Connect on Linked in

Compromís ha presentat una moció per al plenari del present mes amb motiu de la celebració el proper 28 de juny del Dia de l’Orgull, en el que es commemoren les revoltes de 1969 en Stonewall, per a denunciar la criminalització a la qual estaven sotmeses les persones LGTBI. Des d’eixe any, les organitzacions socials, commemoren a tot el món l’Orgull, reivindicant els drets, la dignitat i la igualtat per a lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals.

51 anys després, diu la moció, i a pesar de ser un país capdavanter en reconèixer drets a lesbianes, gais, trans i bisexuals queda molt camí per recórrer cap a la igualtat real. Malgrat els avanços aconseguits durant els últims 15 anys en matèria legislativa, tant a nivell estatal com al País Valencià que es troba al capdavant de l’Estat en matèria LGTBI amb l’aprovació de la Llei integral del dret a la identitat i expressió de gènere, i amb l’aprovació de la Llei d’igualtat LGTBI, que protegeix els drets de totes les persones que integren el col·lectiu i garanteix la seua seguretat davant, per exemple, dels delictes d’odi.

Però per a Vero Roig, portaveu de Compromís, indiscutiblement és necessària i urgent l’aprovació d’una llei integral LGTBI que replegue totes les qüestions de competència estatal des d’una perspectiva integral (sanitària, educativa, laboral, etc.), que elimine completament qualsevol referència patologitzant i atorgue el ple dret a la autodeterminació sense necessitat d’aval professional de cap tipus, a més de reconéixer que els drets LGTBI són una qüestió d’Estat.

Aquest any la Federació Estatal LGTB ha declarat el 2020 com a any temàtic “Dones LTB: Sororidad i Feminisme”, per visibilitzar la realitat d’aquestes dones i denunciar l’opressió de gènere que viuen degut a la suma de discriminacions que pateixen per ser, a més de dones, part del col·lectiu LGTBI.

Afirma la regidora de Compromís que des de les institucions hem de seguir treballant en favor de la igualtat legal, social i de facto entre totes les persones. Els municipis són els espais més propers a la ciutadania, els quals juguen un paper fonamental en la visibilització del col·lectiu LGTBI, sent un referent d’integració i lluita contra la discriminació.

Perquè la LGTBfòbia, lluny de desaparéixer, continua manifestant-se en aules, llars, centres d’oci i de treball, i fins i tot, a les administracions i serveis públics. Aquestes actituds, són més acusades en temps de crisi sanitària, econòmica i social, on els drets de totes les persones, i especialment, les més estigmatitzades socialment, són vulnerats de manera constant.

La moció de Compromís proposa a l’Ajuntament de l’Alcúdia, a més de demanar al Govern de l’Estat l’aprovació de la Llei integral LGTBI, realitzar una denúncia explícita contra l’homofòbia, lesbofòbia, bifòbia i transfòbia, així com expressar un compromís de posar en marxa mesures per a eradicar aquesta xacra social. Com a mostra pública i visible, amb motiu del 28 de juny penjar al balcó de l’ajuntament la bandera arc iris del moviment LGTB+.

Igualment es demana continuar treballant i posant en marxa mesures des de l’Ajuntament per promoure el respecte i eradicar aquesta xacra social i expressar un compromís efectiu contra les retallades socials, especialment la prevenció i el tractament del VIH.

Finalment la moció demana reivindicar una educació pública, laica, de qualitat i que atenga a la diversitat com a requisit per a crear un espai educatiu on imperen els valors democràtics i de tolerància, on s’incloga la defensa de la diversitat familiar i la lluita contra qualsevol tipus de discriminació que puguen patir les famílies homoparentals, tant material com simbòlica.