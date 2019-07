Compromís per l’Alcúdia no dóna suport a les retribucions per als càrrecs polítics de l’Ajuntament

Connect on Linked in

La manca d’un compromís clar en mantindre les mateixes despeses per a regidors alliberats i assessors que la legislatura passada provoca aquest rebuig

Compromís lamenta que no s’haja comptat amb els grups polítics per a la col·locació de la bandera de l’arc iris

El passat 27 de juny va tindre lloc el primer plenari del nou ajuntament. En aquest plenari el punt més important va ser el de la composició i les retribucions dels càrrecs polítics, és a dir, els regidors alliberats i el personal de confiança o assessors polítics. Aquesta legislatura les 4 persones que cobraran de l’Ajuntament seran: 2 regidors del PSOE, Andreu Salom i Bartolomé Bohigues, i 2 persones de confiança del PSOE, Andreu Boix i Pino Díaz. Les despeses d’aquests 4 sous seran de 137.406 euros anuals, un 12% superior a l’establerta en el pressupost aprovat en gener que era de 122.700.

Compromís per l’Alcúdia no va donar el seu vot favorable a aquestes retribucions, principalment perquè l’alcalde no es va comprometre a mantindre les mateixes despeses per als càrrecs polítics que la legislatura passada, que va ser de 124.884 euros anuals. Cal recordar que la passada legislatura, l’equip de govern format per Compromís i PSOE, es van comprometre a no augmentar en tota la legislatura aquestes despeses i així es va fer. Un compromís que el partit que governa amb majoria absoluta a l’Alcúdia no ha adoptat.

Per altra part a Compromís per l’Alcúdia li va sorprendre que en l’acte de col·locació de la bandera de l’arc iris, el passa 28 de juny, Dia Internacional de l’Orgull LGTBI, sols participaren l’alcalde i el regidor d’Igualtat, sense fer partícips d’aquest acte simbòlic a la resta de grups polítics. Cal recordar que la primera vegada que la bandera de l’arc iris va ser penjada del balcó de l’Ajuntament, fa 4 anys, participaren regidors de tots els grups polítics. Per a Compromís la defensa dels drets LGTBI, la lluita contra la violència masclista o per la igualtat entre homes i dones han de ser assumits per tots els grup polítics de manera transversal, ja que per a la societat ha de ser evident que en la lluita pels drets prima la unitat de tots els partits.