Compromís per Paiporta gestionarà les regidories de Benestar Social, Urbanisme, Joventut i Esports, Igualtat, Ocupació i Comerç i Hisenda

Les regidores i regidors de Compromís a l’Ajuntament de Paiporta gestionaran en la legislatura 2019-2023 les àrees de Benestar Social, Sanitat i Salut Pública; Joventut i Esports; Igualtat; Ocupació i Comerç, i Hisenda. L’objectiu global marcat és consolidar i ampliar les polítiques progressistes i de garanties de drets fonamentals i prestació de serveis iniciades en 2015, i que han convertit Paiporta en un referent de bona gestió dels comptes públics i atenció a les persones més necessitades.

L’alcaldia l’ostentarà en el primer tram de la legislatura que ja ha sigut Alcaldessa des de 2015, Isabel Martín. El regidor Rafa Gadea, una de les incorporacions a la llista, serà el responsable de l’àrea de Benestar Social. Gadea ha sigut Tècnic de Salut Laboral en el Centre de Salut Pública de València. L’àrea de Joventut i Esports estarà al càrrec de Marian Val, enginyera forestal i tècnic de projectes culturals i educatius, amb àmplia experiència en cooperació internacional. Pep Val, professor de formació, repetirà al capdavant de la Regidoria d’Urbanisme, Medi Ambient i Sosteniblidad, mentre que el graduat en treball social i tècnic superior en Igualtat, Guillem Montoro, s’ocuparà de l’àrea d’Igualtat. Beatriz Jiménez, periodista i exregidor d’Hisenda i Administració General, estarà al capdavant de l’àrea d’Ocupació i Comerç i la pròpia alcaldessa, Isabel Martín, serà també la responsable d’Hisenda, una àrea transversal i fonamental per al funcionament coordinat de totes les àrees.

Per a Martín, “són les persones adequades per a fer realitat les polítiques plasmades en el nostre programa electoral, i que van ser meréixer la confiança majoritària de les persones progressistes de Paiporta, la qual cosa ens va convertir en la primera força més votada entre les esquerres , encara amb més vots que en les anteriors eleccions, en 2015 “, va explicar el cap de llista de Compromís per Paiporta i alcaldessa de la localitat.

“Afortunadament -ha continuat Martín-, la nostra llista estava plena de persones compromeses, preparades i amb les idees molt clares, que hagueren sigut capaces d’ocupar-se de qualsevol àrea municipal”.

L’alcaldessa ha afegit que en el grup municipal tenen la seguretat que “totes les regidories i regidors del grup desenvoluparan una gran tasca per davant de les seues regidories amb l’objectiu de continuar ampliant drets i serveis, garantir una assistència social completa i de qualitat i apostar per l’extensió de la Renda Valenciana d’Inclusió (RVI) com a ferratge fonamental per a aconseguir una societat més justa i igualitària, de continuar construint un poble més sostenible i amable per als i les vianants que lluitarà amb fermesa per a pal·liar els efectes del canvi climàtic “.

A més, altres objectius marcats són els d’oferir una programació juvenil adaptada a les necessitats de la població jove i permetent la seua participació en el disseny de la programació, lluitar sense descans per l’eradicació de la violència masclista i amb la meta de la igualtat i d’una societat inclusiva, i obrir oportunitats a les persones que tenen dificultats per a trobar treball des de la perspectiva de la formació i capacitació de qualitat “.

Quant al grup municipal Compromís, el regidor d’Urbanisme, Medi Ambient i Sostenibilitat, Pep Val, repetirà també com a portaveu, amb la regidora d’Ocupació i Comerç, Beatriz Jiménez, com a portaveu suplent.