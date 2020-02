Compromís per Paiporta presenta una moció de suport al dret de mort digna

Compromís per Paiporta durà al ple ordinari del mes de febrer una moció per impulsar la divulgació dels drets que permeten als ciutadans i a les ciutadanes a afrontar el procés de morir en dignitat segons les seues creences i decisions i reclamar l’elaboració d’una llei d’eutanàsia. D’aprovar-se es tractarà en el primer municipi del País Valencià en donar suport actiu a la despenalització de la mort digna.



“Morir constitueix l’última etapa de la biografia de cada persona, i així com s’accepta per totes i tots que l’ordenament jurídic ha de procurar que totes les persones gaudisquen d’una vida digna, també ha d’assegurar-se que totes tinguen una mort digna”, assenyala Pep Val, portaveu del grup municipal de Compromís.



“La proposta compromet a l’Ajuntament de Paiporta a impulsar la divulgació dels drets que permeten als ciutadans i a les ciutadanes a afrontar el procés de morir en dignitat segons les seues creences i decisions i reclamar l’elaboració d’una llei d’eutanàsia”, tal com explica Rafa Gadea, regidor de Benestar Social. Per això es donarà formació de la plantilla municipal sobre els drets de la ciutadania al final de la vida i el Document de Voluntats Anticipades.



A més, la moció recull el compromís d’una pedagogia cívica, divulgant aquests acords, així com el dret a una mort digna, i impulsar xarrades informatives i activitats en centres assistencials, educatius i culturals dependents de l’Ajuntament, campanyes en els mitjans de comunicació municipal i edició de tríptics, que estaran disponibles en els punts d’informació municipals.



Segons explica Isabel Martín, alcaldessa de Paiporta, la iniciativa del grup municipal de Compromís comprén “el suport administratiu per a facilitar el tràmit del Document de Voluntats Anticipades, mitjançant la disponibilitat en l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament (UNICA) de la informació necessària per a tramitar el Document de Voluntats Anticipades”.



Per últim, la Corporació municipal donarà suport a les iniciatives presentades en el Parlament per a regular la despenalització de l’eutanàsia en el Congrés.



En coherència amb aquesta línia, Compromís organitza una xerrada sobre ‘Drets sanitaris al final de la vida’ el dijous 20 de febrer a la seua seu de Paiporta. Comptarà amb la participació de la metgessa Carmen Alberich, vicepresidenta de l’associació Dret a Morir Dignament de la Comunitat Valenciana i amb el regidor de Benestar Social, Rafa Gadea.



