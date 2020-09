Compromís per Paiporta rebutja l’acord del govern central i la FEMP per fer-se amb els estalvis dels ajuntaments

Connect on Linked in

L’ajuntament de Paiporta compta amb 8’7 milions de romanent de tressoreria i el grup Compromís exigeix poder fer ús d’ells per poder fer front a la crisi del coronavirus



Compromís per Paiporta ha presentat una moció, per a debatre al pròxim plenari municipal de setembre, de rebuig a l’acord signat entre el Govern espanyol i la FEMP per transferir el superàvit municipal (de 8,7 milions d’euros a Paiporta), a l’Estat espanyol. La moció insta al congrés dels diputats i al Govern de l’estat a legislar per tal de garantir la suficiència financera i autonomia pressupostària dels municipis.



L’acord signat el passat 4 d’agost, i al que només el Partit socialista va donar suport, estableix que els ajuntaments podran optar a un fons de vora 5.000 milions d’euros sempre que transferisquen els seus romanents de tresoreria al Govern central, diners que l’estat retornarà als ajuntaments en 15 anys a partir de 2022 en proporció a les quantitats entregades.



Des del grup municipal Compromís, es critica que aquest acord torna a vulnerar l’economia local dels municipis. Segons el portaveu local, Pep Val “la llei d’estabilitat pressupostària de 2012, coneguda com a Llei Montoro, i les limitacions de la regla de despesa han suposat un greu perjudici per als ajuntaments”. “Tot i eixes restriccions, l’Ajuntament de Paiporta ve fent una excel·lent gestió econòmica que ha fet que comptem amb un romanent positiu de tresoreria de 8,7 milions d’euros”.





Isabel Martín, Alcaldessa de Paiporta, assenyala que l’acord per confiscar als ajuntaments el superàvit i romanents per part del Govern Central i la FEMP és “una mena de xantatge perquè els municipis cedim els nostres diners, que tant de treball ens ha costat estalviar, amb el consegüent risc de mancar de liquiditat i no poder garantir els serveis que els nostres veïns i veïnes necessiten”. Estem vivint una situació excepcional i els ajuntaments estem donant resposta a totes les necessitats de la ciutadania, especialment la més vulnerable. Per això exigim poder fer ús dels nostres estalvis amb total llibertat.



Des del grup Compromís s’apel·la a l’eliminació de Llei d’estabilitat pressupostària i la flexibilització immediata de la regla de la despesa “eixe va ser el compromís del govern de Pedro Sánchez en la seua investidura, han passat huit mesos i no s’ha fet ni un pas per a donar-li compliment”.