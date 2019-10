Compromís per Rafelbunyol promou l’aprovació al ple de la necessitat de més arbres a la localitat i augmentar la visibilitat dels clubs i associacions locals

Connect on Linked in

Compromís per Rafelbunyol presenta al ple ordinari de setembre quatre mocions que es van aprovar per unanimitat. Un fet que reforça el projecte polític i de localitat del mateix partit a Rafelbunyol així com la idea d’una oposició constructiva contra el govern monocolor socialista.

Entre les mesures portades a ple destaquen la necessitat de més arbres a la localitat en un moment d’emergència climàtica així com augmentar la visibilitat dels clubs i associacions locals. Les quatre mocions presentades van girar al voltant de temes claus per al col·lectiu com la sostenibilitat, transparència, participació, foment de l’activitat social, cultural i esportiva i el finançament just.

En primer lloc, es va proposar realitzar un estudi tècnic amb la finalitat de poblar el municipi d’arbres. Iniciativa necessària, senzilla i amb beneficis múltiples: ajudar a la neteja d’aire, afegir valor paisatgístic als nostres carrers i espais públics, contribuir a reduir la temperatura, oferir ombra en un clima cada vegada més càlid i absorbir part de la contaminació acústica.En definitiva, pensar en global i actuar en local en un context d’emergència climàtica.

En segon lloc, des de Compromís es vol augmentar la visibilitat de clubs i associacions de Rafelbunyol així com la participació de tota la ciutadania en les activitats d’aquestes i les pròpies de l’Ajuntament. Per tot això es va sol·licitar crear un calendari en el web municipal que arreplegue i ordene totes les activitats i que qualsevol veïna o veí puga informar-se amb un sol colp de vista.

En tercer lloc, altra moció es va emmarcar dintre de l’àrea de transparència del consistori. La proposta era que a les comunicacions de l’Ajuntament on es tracten mesures o projectes duts a terme per l’Ajuntament caldria que s’informaren de quin grup municipal prové aquesta. És un pas endavant en transparència i higiene democràtica per donar a conéixer qui proposa i treballa pel poble.

Per últim, el ple votà a favor al voltant del finançament just. Una moció que Compromís està presentant al llarg del País Valencià per a persistir en la reivindicació per un sistema autonòmic just i proporcional. Una reforma que s’ha de realitzar de manera urgent des del Govern Central i que no s’entén com el govern de Pedro Sánchez no ho ha fet fins ara Fins i tot que després del 10 de Novembre torne a faltar al seu compromís amb el poble valencià.

En paraules de Mario Carrera en acabar el ple es mostrava satisfet, ja que es veu “la voluntat del Grup Municipal de Compromís al servei de Rafelbunyol tot i la majoria absoluta socialista que comença a trencar la diversitat en segons quins espais institucionals. La nostra actuació sempre serà per a millorar el dia a dia del poble perquè les persones visquen millor i més felices”. A més, destacava com totes les mocions s’havien aprovat per unanimitat, demostrant així la tasca continua del col·lectiu.