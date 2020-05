Compromís València sol·licita que ‘L’abraçada’ del Genovés s’expose a València

Baldoví i Marzà demanen que es reta homenatge al pintor valencià després de la seua defunció i que el Ministeri de Cultura cedisca temporalment el quadre







Coincidint amb el Dia Internacional dels museus, Compromís ha sol·licitat al Ministeri de Cultura la cessió temporal de ‘L’abraçada’ de Joan Genovés perquè puga ser exposat públicament a València de manera temporal, després de la defunció d’un dels pintors valencians més internacionals.



La formació valenciana vol que fer un reconeixement a qui ja és tot un símbol de democràcia i reconciliació per a que tots els valencians i valencianes puguen gaudir de la seua obra més emblemàtica, en un moment en el qual es troben a faltar les abraçades.



Tant el portaveu de Compromís en el Congrés, Joan Baldoví, com el titular de Cultura de la Generalitat, Vicent Marzà, han coincidit que aquest seria un gran homenatge a la figura del “xiquet que dibuixava tan bé” i als valors democràtics i de justícia social que transmetia en les seues obres.



En aquest sentit Marzà ha apuntat que “tenim una excel·lent relació amb el Museu Reina Sofia i amb la seua col·laboració creiem que seria molt factible gestionar el trasllat del quadre per a exposar-lo en un espai institucional valencià de referència amb la finalitat que ho gaudiren in situ els nostres conciutadans durant un temps, i rendir així homenatge a un dels nostres creadors de referència en l’àmbit internacional com ha sigut Joan Genovés”.



Per la seua part Baldoví s’ha compromés a impulsar una Declaració Institucional en el Congrés per a homenatjar el Genovés, ja que va ser a la cambra baixa on la seua “abraçada” va estar exposada des de 2016 fins a la defunció del pintor valencià.



Baldoví confessa que havia quedat per a esmorzar amb Genovés: “Vaig quedar amb ell per a esmorzar a “la Llastra”, la platja de Sueca, un esmorzar que no podrem fer primer pel confinament i després de la seua pèrdua. Per això crec que el millor homenatge que li podem fer els valencians i les valencianes és exposar en seua casa L’abraçada”.