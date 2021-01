Comunicat artistes carrossers, membres del Gremi Artesà d’Artistes Fallers de València

Connect on Linked in

Els artistes carrossers membres del Gremi Artesà d’Artistes Fallers de València, manifestem públicament el nostre malestar amb les decisions preses des de la Regidoria de Cultura Festiva de l’Ajuntament de València, davant la falta de recoltzament i materialització dels compromisos adquirits en reunions mantingudes mesos enrrere.



Som en l’actualitat huit tallers carrossers dins del col·lectiu, tots amb un notable renom a nivell nacional, els quals, com els companys artistes fallers, hem rebut l’impacte directe de la cancel·lació sine die de totes i cadascuna de les festes per la pandèmia de la COVID-19, sent especialment sentida per nosaltres la no celebració de la Batalla de Flors de la Gran Fira de Juliol.



Just les setmanes prévies al que haguera sigut la Batalla, els carrossers vam tenir una primera reunió amb el Regidor Galiana, exposant-li la nostra situació insostenible i proposant-li que els pressuposts destinats a les carrosses de la Fira, passaren a les de la Cavalcada de Reis Mags.



En setembre, Carlos Galiana ens exposà que, efectivament, les partides de les carrosses de la Batalla de Flors, passarien a Reis Mags, perquè este festeig es celebraria. I cas de no ser així, com ha succeït malauradament, se’ns faria encàrrec de treballs de tematització i decoració de Nadal per a la ciutat de València amb eixos pressuposts.



No ha sigut així. I per a major descontent, ens trobem amb l’agravi comparatiu de què s’han destinat i pagat partides per una banda per al contracte d’autobusos per a la celebració d’un simulacre de “cavalcada” de Reis -40.000€- , i per altra per a un menssatge on-line de les Magues de Gener -25.000€-.



Davant esta situació, per tant, i amb els nostres tallers aturats literalment des de març -camí ja d’un any- no podem més que manifestar i reiterar el nostre malestar. Esperem una prompta reunió amb el Regidor de Cultura Festiva Carlos Galiana per a ressoldre este tractament injust; així com conéixer de primera mà el fons d’ajudes als sectors creatius de la Festa, on som part els carrossers, que ajuntaments, diputacions i Generalitat Valenciana van a crear, com ha declarat l’Alcalde de València Joan Ribó recentment.