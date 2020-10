Comunicat de l’Alcalde de l’Alcúdia

Connect on Linked in

En la reunió celebrada este matí entre la gerència i direccions de Salut Pública i atenció primària amb representants dels ajuntaments de la Ribera, per a exposar les dades de situació epidemiológica del departament , procedents de la RedMiva ,hem rebut molt bones notícies: Els casos actius de COVID 19 en els últims 14 dies, en són 29, això vol dir que s’ha confirmat la tendència a la baixa que ja s’apuntava la setmana passada, quan el nombre de PCR+ acumulats era de 58.

Tal i com es pot observar en la gràfica que acompanya este comunicat, es produeix un pic de positius entre els dies 12 i 14. Amb posterioritat continua un degoteig de positius però amb xifres sensiblement inferiors de casos i amb tendència a la baixa. En l’última setmana del mes només se n’han donat 5 casos de PCR+ a l’Alcúdia i, des del dia 26 de setembre, no s’ha tornat a donar a cap positiu.

Afortundament no consta a data de hui cap defunció en l’Alcúdia per la COVID-19 i les xifres de contagis s’acosten poc a poc als index que havíem tingut durant l’estiu.

És summament important tindre sempre present els consells sanitaris per evitar la transmissió, així com el compliment estricte de les quarentenes tant en cas de PCR + com en casos negatius a l’espera de la confirmació. Haver complit estrictament estes normes ha estat la clau que ha permés controlar la cadena de contagis.

La importància de l’aïllament per als afectats i els seus contactes estrets

Els responsables de Salut Pública han advertit en este sentit que, a partir d’esta setmana, les proves de PCR als contactes estrets d’un cas positiu assimptomàtics (tan si és en infants com en persones majors) al departament de La Ribera es faran sobre el 7é o 8é dia d’aïllament, per tindre el resultat dins dels 10 dies de confinament que marca la llei. Esta decisió s’ha pres per motius d’eficiència: la PCR, ens han explicat, no és una urgència; el més important és fer l’aïllament com cal.

En quant a la pregunta recurrent sobre el desfase entre les dades que Salut Pública a nivell comarcal està facilitant-nos des de fa tres setmanes als ajuntament i les publicades a les estadistiques de la Conselleria de Sanitat, ens han explicat que el motiu és que a les estadístiques figuren les dades “consolidades”, és a dir, apareixen els casos confirmats amb un doble PCR positiu, d’acord amb els protocols establerts per la OMS.

Altra pregunta que ens havia fet arribar la ciutadania era si estaven compresos els casos positius de laboratoris privats. Salut Pública ens explica que sí, que la llei obliga a estos laboratoris a enviar els resultats a epidemiologia de Salut Pública, tant en el cas de proves d’antígen com de PCR.

Per a finalitzar, i una setmana més, hem de felicitar les comunicats educatives de tots els nostres col·legis, ja que les mesures de contenció estan funcionant tant bé que, de moment, TOTES les proves efectuades per contacte amb un possitiu a classe, han donat NEGATIU, tant a l’alumnat com al professorat que havien tingut.