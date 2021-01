Comunicat de l’Alcalde de l’Alcúdia davant les dades de la COVID al poble

Connect on Linked in

A partir d’esta vesprada comença el servei especial d’una patrulla de Policia Local dedicada exclusivament al compliment de les normes COVID al municipi.

L’Alcúdia té 123 casos actius i una prevalença que per primera vegada passa de 1000/100.000 hab.

Segons les dades que s’han fet arribar a través de RedMIVA a les alcaldies dels pobles de l’Àrea de Salut de la Ribera este mateix matí, l’Alcúdia té a data de 14 de gener una prevalença de 1.009,69 per cada 100.000 habitants. A més hem de lamentar la pèrdua de 9 persones veïnes de l’Alcúdia a causa de la pandèmia.

A hores d’ara, tot el veïnat sap quines són les normes que ha de complir per previndre els contagis, i la gran majoria les compleix de manera cabal. Però està clar també que cal controlar les persones més reticents, pel bé de tota la ciutadania. A tal efecte, l’Alcalde de l’Alcúdia, Andreu Salom i el regidor de Policia, Ruben Grau, han transmés al Cap de la Policia Local que dispose una Patrulla especial per a fer el seguiment del compliment de les normes COVID al poble, un servei específic deslligat de les tasques habituals, que continuaran complint-se.

Dita patrulla, que entrarà en funcionament esta mateixa vesprada, estarà formada per dos agents que recorreran el poble amb un cotxe sense identificatius de policia, i que denunciaran totes aquelles persones que incomplisquen les normes COVID, tant en el que respecta a ús de mascaretes i distància social com el fet de no fumar en terrasses, o el respecte del toc de queda. També vetllaran per que es respecten els aforaments marcats als establiments públics.

Andreu Salom ha enviat també una carta a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública,demanant que siguen les autoritats autonòmiques qui, fent ús de les seues competències, adopte mesures sociosanitàries més contundents per al control de la pandèmia. Tal i com es va parlar ahir en la reunió dels ajuntaments amb salut Pública de la Ribera, també l’alcalde de l’Alcúdia demana que hi haja major coordinació entre les dades d’incidència de la COVID de la Conselleria de Sanitat i les proporcionades per la xarxa MIVA, i la convocatòria d’una reunió telemàtica d’urgència entre responsables de la conselleria i els alcaldes i alcaldesses de l’area.