Comunicat de l’alcalde sobre la incidència de la COVID a l’Alcúdia

Les xifres que Salut Pública ha posat hui en coneixement dels alcaldes i regidors de sanitat dels pobles de l’àrea de salut de La Ribera, confirmen la bona tendència de l’Alcúdia.

Amb data d’ahir, 7 d’octubre, la quantitat de casos de PCR+ acumulats en les últimes dues setmanes és de 12. Això suposa un percentatge de 100 casos per cada 100.000 habitants, per baix de la mitjana de la Comunitat Valenciana, que a hores d’ara està en 133 per 100.000 habitants i és una de les més baixes del nostre país.

Tot i que les xifres han millorat molt, i cal felicitar als alcudians i les alcudianes, perquè ho han aconseguit, hem decidit no fer cap celebració pública ni el dia de la Comunitat Valenciana ni tampoc al llarg de tot el pont festiu. L’ajuntament ha llançat una campanya que baix el lema “Enguany, la festa va per dins”, anuncia la no celebració de la Fira Gastronòmica, el Concurs de Putxero, les paelles del 9 d’Octubre, el correllengua o el ball de carrer de La Pilarica.

No volem de cap manera donar peu a una aglomeració de públic en estos moments. Demane a tot el poble que continue amb el seu comportament exemplar, recordeu que la pujada de casos del mes de setembre va estar produïda per les celebracions particulars de les “no festes”. L’experiència ens ha de servir per a no repetir els errors. Si feu dinars o trobades familiars, recordeu mantindre la mascareta posada abans i després de menjar i les distàncies de seguretat amb les persones no convivents. Haver complit estrictament estes normes ha estat la clau que ha permés controlar la cadena de contagis.

Cal assenyalar que hi ha hagut un canvi de xifres en dos dies de la setmana anterior, respecte a les que dona la mateixa Salut Pública dijous passat: el dia 24 de setembre baixa de 2 casos a 1 i el 25 puja de 2 a 4. Els responsables del departament de salut han explicat en la reunió d’este matí que de vegades pot passar que algunes dades s’incorporen més tard, sobretot si es tracta de resultats de tests privats.