Comunicat de l’alcalde sobre la utilització de la imatge de la Fallera Major en À Punt

Connect on Linked in

L’alcalde d’Alzira i president honorífic de la Junta Local Fallera (JLF), després de l’emissió d’un programa d’À Punt on s’utilitza la imatge de la Fallera Major d’Alzira manifeste:

El meu suport a la Fallera Major d’Alzira, Mer Bohigues, com a dona i com a Reina de les festes de la ciutat i que representa a totes les dones falleres d’Alzira.

Lamente l’ús sense permís de la seua imatge en el programa televisiu.

Lamente la imatge ridiculitzada de la dona que es fa al programa i que, tot i que està en un context d’humor, ara estem lluitant contra la violència masclista, la lluita de les dones a la que donem suport des de les institucions, ridiculitzar a la Fallera Major d’esta forma, no tocava. Este punt és el que més em preocupa i he de manifestar que: sense dones no hi ha falles. Ara toca gaudir de les festes i donar suport a Mer Bohigues.