Concentració a Paiporta contra el maltractament i els abusos a menors

L’esplanada de l’Ajuntament de Paiporta ha acollit aquest divendres, 19 de novembre, Dia Mundial per a la Prevenció de l’Abús Sexual Infantil, una concentració. L’acte ha estat organitzat per la Regidoria de Benestar Social en col·laboració amb l’Associació Contra els Abusos Sexuals en la Infància (ACASI).



La presidenta de l’entitat, Inma García, ha llegit un comunicat en què ha reivindicat la visibilitat d’aquest tipus d’abusos i el treball colze a colze amb les administracions per a previndre’ls i tractar-los degudament, ja que les persones que els pateixen solen arrossegar seqüeles.



En l’escrit es recorda com a Espanya, segons l’únic estudi oficial realitzat, que data de 1996, un 23% de les xiquets i un 17% dels xiquets han viscut abusos sexuals abans dels 17 anys. Altres treballs, com el del Conveni de Lanzarote, recolzat pel Consell d’Europa, es refereix a una incidència d’un de cada cinc xiquetes i xiquets que pateixen abusos en la infància.

Per això, ACASI reclama que no prescriguen els delictes d’abusos sexuals comesos durant la infància, que es dissenyen programes d’intervenció i s’habiliten centres específics per a atendre a les víctimes, que es creen prestacions i ajudes a la inserció laboral d’aquestes persones i que les lleis recullen mesures que tinguen en compte les necessitats de les persones adultes que han patit abusos.



A més, l’entitat reclama més formació específica per als i les professionals de l’àmbit social, sanitari, educatiu o judicial que tenen contacte amb aquests casos, un protocol d’actuació per a que la ciutadania conega com tractar a la víctima i els passos a seguir, la realització de campanyes de prevenció, divulgació i conscienciació i la transmissió d’informació veraç i professional, sense sensacionalisme ni frivolitat.