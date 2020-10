Conclou el programa d’ocupació «Avalem joves» amb la participació de 12 veïnes i veïns de Picassent

Connect on Linked in

Els joves han desenvolupat tasques de reforç en diversos departaments municipals durant un any



El programa «Avalem Joves» és un pla integral de formació i ocupació per a joves que té l’objectiu d’integrar, i també incorporar, als joves en el món del treball. Ara fa un any, 12 joves del municipi començaren a treballar a l’Ajuntament en diferents àrees municipals d’acord amb la seua titulació acadèmica, reforçant d’esta manera les tasques en serveis com la brigada municipal, l’àrea d’Urbanisme, Intervenció i Personal, la Biblioteca, el gabinet de Comunicació, el Poliesportiu i l’Escola d’Adults.



El contracte ha estat subvencionat al 100% pel Labora, el Fons Social Europeu i el propi consistori, i ha tingut un cost total de 236.903,02 euros.



L’alcaldessa del municipi, Conxa Garcia, i la regidora de Formació i Ocupació, Mónica Olguin, els han rebut, amb totes les mesures de seguretat davant la Covid19, al saló de plenaris, per agrair-los el seu treball i dedicació durant tot este temps. La primera edil, ha manifestat al respecte, «Esta ha sigut una oportunitat molt bona per a conéixer com funciona l’Ajuntament. Nosaltres, com a gestors de l’Administració Local, anem a tractar de seguir adherint-nos a iniciatives com esta per seguir fomentant l’ocupació al nostre poble».