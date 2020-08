Conclouen les obres per retirar el trencadís de la façana del Palau de la Música

Connect on Linked in

Notario ha destacat que “amb esta actuació hem solucionat els greus problemes de seguretat originats per la decisió d’instal·lar eixe element absent al projecte original”

La regidora de Gestió de Recursos de l’Ajuntament de València, Luisa Notario, ha certificat este matí la conclusió de les obres al Palau de la Música de València per retirar el trencadís de la seua façana. “Amb esta intervenció hem solucionat els greus problemes de seguretat originats pels despreniments d’eixe element que no estava inclòs en el projecte original del Palau i que els informes tècnics van dictaminar que s’havia instal·lat de forma incorrecta”, ha explicat.



La regidora ha posat en valor que esta intervenció no ha tingut cap cost per a les arques públiques en estar vigent la garantia de l’obra anterior. L’empresa encarregada de la retirada del trencadís ha sigut la que va realitzar la rehabilitació i la supressió de barreres arquitectòniques al Palau, moment que es va aprofitar per col·locar trencadís en la façana de l’auditori. Segons ha recordat Notario, les obres han consistit en la retirada del trencadís i el morter de tots els paraments perimetrals de la volta de l’edifici, la neteja i la preparació de la superfície per al revestiment amb impermeabilitzant acrílic elàstic antifisures, fungicida-algicida, resistent a la intempèrie, al sol i als canvis climàtics, amb textura llisa i acabat mat en color.



Els informes tècnics varen determinar que els despreniments de trencadís al Palau varen ser conseqüència d’una mala pràctica constructiva i entre les causes hi havia la pèrdua d’adherència del revestiment al parament per la incompatibilitat del sistema constructiu utilitzat amb els materials emprats per a la col·locació del trencadís. De fet, es va considerar un vici ocult de l’execució d’obra l’existència d’una capa de pintura entre el suport i el material d’unió del trencadís. A més, tot i que la mateixa fitxa del producte especifica la manera d’aplicació, no es varen realitzar les juntes elàstiques que indicava. Tampoc es va considerar apte el morter de rejuntada utilitzat, per tractar-se d’una junta rígida en un revestiment ceràmic continu de paraments exteriors de gran dimensió i estar executat sense juntes elàstiques de dilatació.