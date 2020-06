Consorci de Museus El Centre del Carme i l’Institut Français d’Espagne promouen la diversitat cultural i lingüística entre la joventut

Connect on Linked in

El centre de cultura contemporània de València exhibeix la mostra ‘Units en la diversitat’, composta per les 50 fotografies seleccionades en el concurs escolar ‘PORTAVOZ’

Més de 500 estudiants van participar en aquest concurs que té el suport de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport

Centre del Carme Cultura Contemporània i l’Institut Français d’Espagne presenten aquest dimarts ‘Units en la diversitat’, una mostra digital composta per les 50 fotografies seleccionades en el concurs escolar ‘PORTAVOZ’.

‘PORTAVOZ’ és un concurs fotogràfic escolar apadrinat per Pierre Gonnord i Rafael Doctor, que forma part de la temporada cultural 2020 de l’Institut Français d’Espagne ‘Entre llengües, entre cultures’.

A través d’aquest concurs, l’objectiu del qual va ser la promoció del plurilingüisme i del respecte per la diversitat de cultures, l’Institut Français d’Espagne ha donat la paraula als alumnes de francés de 4t de l’ESO, 1r i 2n de Batxillerat i de Formació Professional de grau mitjà deixant-los expressar la seua sensibilitat i reflexionar junts sobre la diversitat que representa Europa.

La directora general d’Innovació Educativa i Ordenació, Margarida Castellano; el director del Centre del Carme, José Luis Pérez Pont, i la directorade l’Institut Français de València, Marie Cécile Le Luec, inauguren aquest dimarts 23 de juny la mostra.

El director del Centre del Carme, José Luis Pérez Pont, ha destacat la col·laboració que manté el Centre del Carme amb l’Institut Français d’Espagne aquests últims anys per a la promoció de la cultura i la diversitat lingüística, així com la transmissió de valors com el respecte, la igualtat o la cooperació entre la ciutadania i especialment entre la joventut”, i ha afegit que “l’origen d’aquesta exposició és un concurs innovador a què s’ha sumat l’alumnat de nombrosos centres educatius de tot l’Estat espanyol, i que acosta les pràctiques artístiques contemporànies als i les estudiants a partir dels elements que els són més comuns com un telèfon mòbil”.

Els més de 500 participants de tota Espanya van presentar una única fotografia, feta amb un telèfon mòbil, que no fora un ‘selfie’ i amb una insistència especial en el retrat, fet des de la proximitat o des de lluny, en interiors o en exteriors.

Cada fotografia va acompanyada per una frase, una llegenda triada pel seu autor que expressa la seua idea sobre la diversitat i tolerància entre persones. Aquesta frase ha sigut traduïda a 5 idiomes, incloent-hi almenys el francés i el castellà sobre el tema ‘Units en la diversitat’.

El concurs ha tingut el suport de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, que va animar els centres educatius que oferien francés a involucrar els seus alumnes en aquest projecte que combinava valors pedagògics, artístics i cívics. El concurs va ser un gran èxit en el territori valencià amb 14 guanyadors de les 50 fotos seleccionades per a l’exposició.

Exposició ‘Units en la diversitat’

El jurat, format per Anne Louyot, directora de l’Institut Français d’Espagne; Carmen Fernández Ortiz, historiadora de l’art i mediadora cultural; Rafael Doctor, comissari de l’exposició, i el fotògraf Pierre Gonnord, va seleccionar 50 fotos presentades en un muntatge de vídeo que s’exhibirà del 23 de juny al 25 de juliol al Centre del Carme.

A la presentació, que tindrà lloc a l’aula capitular del Centre del Carme, aquest dimarts 23 de juny a les 19 hores, es podrà assistir de manera presencial, mitjançant reserva prèvia, o es podrà seguir per ‘streaming’ a través del canal de YouTube GVA Consorci Museus.3 archivos adjuntos