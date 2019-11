Consuelo Domingo compleix 100 anys i és homenatjada per l’Ajuntament d’Albal

Connect on Linked in

No em creia que veuria jo això”, així ha reaccionat una veïna d’Albal “la tia Consuelo” en rebre, per sorpresa, un reconeixement oficial per arribar al segle de vida. Aquest passat diumenge, Consuelo Domingo ha complit 100 anys, per aquest motiu i, de complicitat amb els seus familiars l’Ajuntament li va organitzar un homenatge que va presidir l’alcalde Ramón Marí, acompanyat dels regidors del govern Lola Martínez i Encert Bru. El primer edil li va fer lliurament d’un ram de flors i d’una placa commemorativa que posa en valor la figura d’aquesta dona centenària, “gràcies per ser un exemple d’il·lusió, força i treball”, resava en el text del quadre. Seguidament, tots els presents van endolcir la vesprada d’aniversari amb un pastís de grans dimensions que incloïa el número 100 alçat en xocolate, obra de la Pastisseria local Garrit.



Natural de Terol, albalense d’adopció

Consuelo Domingo va nàixer el 24 de novembre de 1919 en Torremocha (Terol) i amb 13 anys complits va recalar a Albal on ha format una bonica família. Va quedar vídua fa 22 anys, d’aquesta unió va tindre tres fills que li han donat set nets i té els mateixos besnets encara que prompte comptarà amb un més que ve en camí. Amb plenes facultats i assegurant trobar-se “molt bé”, ens relata en primera persona totes aquestes dades de la seua longeva vida, no divaga en cap pregunta i qüestionada pel secret per a arribar als 100 anys així, ens conta que ha sigut “per treballar molt, però a gust” i afig la importància de créixer, “envoltada d’una família unida i gaudint de bona salut”.