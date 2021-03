Continuen al Parc de la Sequieta els treballs per a l’enjardinament de les pèrgoles de la zona de jocs i la instal•lació de dues tirolines

Connect on Linked in

L’Ajuntament d’Alaquàs dóna resposta a les peticions del Consell de Xiquetes i Xiquets per a millorar les zones de jocs infantils

Al Parc de la Sequieta continuaven este matí els treballs d’enjardinament de les pèrgoles ubicades a les zones de jocs infantils, concretament els treballs han estat centrats en la realització d’una rasa per a la posterior instal•lació de la canalització del sistema de reg de les plantes que donaran cobertura a aquestes estructures, facilitant obtindre una major projecció d’ombra i ampliant la biodiversitat de l’entorn.

Aquests treballs que estan sent realitzats per persones que formen part del projecte del taller d’ocupació Et Formem, que porta per nom Alaquàs + actiu, compten amb un pressupost de prop de 5.000 euros. En ells estan participants conjuntament els departaments de parcs i jardins i serveis urbans. Actuacions que també és traslladaran a la resta de parcs del municipi que compten amb aquest tipus de pèrgoles.

A més, al Parc de la Sequieta també s’instal•laran dues tirolines de 50 metres cadascuna. Es tracta d’una proposta realitzada pel Consell de Xiquetes i Xiquetes d’Alaquàs per tal de millorar i dotar els parcs infantils de nous elements.

Aquesta va ser una de les propostes plantejades pels representants de les xiquetes i els xiquets d’Alaquàs en la reunió mantinguda el passat 27 de febrer amb la regidora d’Educació, Marian Espert, el regidor de Serveis Urbans, Sebastián Ruiz i el regidor de Cultura, Fran Evangelista en la qual visitaren el parc de la Sequieta per tal d’analitzar les diferents zones de joc així com tota un sèrie de propostes per a la resta de parcs del municipi.

Fruit d’aquesta reunió es va demanar una subvenció a Diputació de València per import de 245.000 euros per a donar resposta a les seues inquietuds i el passat dilluns 22 de març es va celebrar un Consell per tal de comunicar les diferents accions que es portaran a terme.

D’aquesta manera, l’Ajuntament d’Alaquàs realitzarà millores al parc de la Sequieta, Albereda Nord, Albereda Sud i Bovalar. D’entre les propostes realitzades per les xiquetes i xiquets destaquen la no substitució dels actuals jocs i procedir a la seua pintura i manteniment. L’Ajuntament s’ha compromés també a proposta del Consell a instal•lar nous jocs accessibles així com també jocs per a poder compartir amb públic adult. Des del Consell es va recordar a més que es continuarà treballant per tal de proposar nous espais de joc.