Conveni de col·laboració amb ARA Burjassot

L’Ajuntament de Burjassot, representat pel seu alcalde, Rafa García, ha subscrit un conveni de col·laboració amb l’Associació d’Hostalers Reunits Activament, més coneguda com ARA Burjassot, representada per la seua presidenta, Amparo Hurtado, a fi de continuar promocionant l’activitat empresarial i hostalera en el municipi. En l’acte de la signatura del conveni ha sigut present també la regidora de Comerç de l’Ajuntament de Burjassot, Rosa Coca.

L’objecte del conveni és la col·laboració entre totes dues entitats per a la posada en marxa d’una aplicació informàtica relacionada amb l’oferta gastronòmica local, així com la formació dels professionals de l’hostaleria en digitalització i màrqueting en l’àmbit de l’hostaleria i la restauració.

Amb el text subscrit, l’Ajuntament de Burjassot es compromet a concedir a l’associació ARA Burjassot una subvenció anual de 10.000 euros per al desenvolupament de les activitats a dalt esmentades i que són objecte del conveni. Per part seua, ARA Burjassot es compromet a posar en marxa tal app informàtica i a formar als seus treballadors, així com a a promoure l’ús del valencià en qualsevol comunicació publicitària que es realitze i a fer esment de la participació i el patrocini de l’Ajuntament de Burjassot i de CEMEF SLU en qualsevol acció de comunicació i/o publicitat que es realitze per part de l’entitat local.