Creix 2,2 punts l’ocupació en el litoral de la Comunitat per al pont de Tots els Santos

L’ocupació hotelera en el litoral de la Comunitat serà del 80%, mentre que a l’interior l’ocupació s’acostarà al 70%

Francesc Colomer ha avançat les dades d’ocupació des de Segorbe on ha participat en la XIII Mostra dels Bolets

El secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, ha informat que els hotels del litoral de la Comunitat Valenciana parteixen amb unes previsions pròximes al 80% per al pont de Tots els Sants. mentre que els establiments hotelers de l’interior estaran al 70% d’ocupació.

Colomer ha subratllat “la capacitat de convocatòria que continuen tenint les nostres platges també a la tardor i hivern” i el vigor del sector turístic de la Comunitat Valenciana, que “va avançant a poc a poc per a trencar la dualitat temporada alta-temporada baixa per a establir una solució de continuïtat, amb fluxos diferents, però amb constants vitals tot l’any.”

El secretari autonòmic de Turisme ha avançat des de Segorbe els resultats de l’enquesta realitzada per Turisme a una mostra representativa d’hotels de totes les categories, tant de litoral com d’interior, de la Comunitat Valenciana per a les nits del 31 d’octubre i de l’1 i 2 de novembre.

Així, les dades mostren una previsió per al conjunt d’hotels de litoral sobre reserves confirmades hui dia que aconsegueix el 79’70%, 2’2 punts més que l’any passat.

Benidorm compta amb una reserves del 90%; els hotels del litoral de València parteixen amb unes reserves pròximes al 76% i la ciutat de València estima una ocupació del 80%, mentre que els hotels del litoral d’Alacant, sense incloure Benidorm, preveuen una ocupació superior al 72% i els del litoral de Castelló del 66,5%.

L’ocupació també puja a l’interior

Respecte a l’interior, les previsions per al pont de Tots els Sants mostren que els hotels de la Comunitat Valenciana superaran el 69% d’ocupació, 0,9 punts més que en el mateix període de 2018.

Per províncies, destaca el creixement en un 17% de l’ocupació als hotels de l’interior d’Alacant que estaran al 52%, els hotels de l’interior de la València registraran una ocupació superior al 80% mentre que l’interior de Castelló tindrà una ocupació hotelera del 63,5%.

El secretari autonòmic de Turisme ha avançat les dades de previsió des de Segorbe, on ha participat en la presentació de la XIII Mostra dels Bolets i l’adhesió del municipi a la Xarxa Gastroturística L’Exquisit Mediterrani.

Francesc Colomer ha destacat l’esforç col·lectiu que realitza Segorbe en la seua promoció turística i “la capacitat del turisme de generar expectatives, crear esperança i il·lusió per a plantar cara a la despoblació a les comarques de l’interior.”