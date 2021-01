Creu Roja i Diputació de València fan costat a 1.654 persones de 56 municipis amb menys de 5.000 habitants

Print This Post

Balanç del projecte en 2020, que s’ha desenvolupat a les comarques de la Vall d’Albaida, La Regió muntanyenca i el Racó d’Ademuz

El projecte de “Acompanyament en processos d’inclusió en comarques” de Creu Roja Espanyola i Diputació de València reforça els serveis socials i impulsa l’acció social en el marc de la pandèmia, a La Vall d’Albaida, La Regió muntanyenca i Rincón d’Ademuz.

Gràcies a aquest projecte de Diputació de València, Creu Roja ha realitzat en 2020 un total de 1.527 activitats per a atendre les necessitats de les persones més vulnerables.

La Diputació de València i Creu Roja Espanyola fan balanç del projecte de “Acompanyament en processos d’inclusió” a les comarques de la Vall d’Albaida, La Regió muntanyenca i Rincón d’Ademuz. La iniciativa, que es va posar en marxa en 2020, pretén fer costat a les famílies més vulnerables, reforçar els serveis socials existents i impulsar l’acció social en el marc de la pandèmia, especialment en municipis amb menys de 5.000 habitants.

Gràcies al suport de la Diputació de València, la labor de Creu Roja ha arribat en 2020 a un total de 1.654 persones de les 56 poblacions les comarques de La Vall d’Albaida, La Regió muntanyenca i El Racó d’Ademuz. Juntament amb accions individuals coordinades amb els Serveis Socials dels ajuntaments per a fer costat a les persones més vulnerables d’aquestes zones, Creu Roja ha impulsat tallers i xarrades dirigits a persones majors, famílies i infància i joventut. Així mateix s’han celebrat sessions d’assessorament als professionals municipals en matèria d’estrangeria, igualtat i violència de gènere.

En paraules de la diputada d’Educació i Inclusió Social, Empar Folgado, aquest projecte pilot “suposa un esforç molt important per a la Diputació, que busca fer arribar els recursos a les persones que més el necessiten”. Dins del projecte, “és important destacar la partició comunitària com a eina de canvi d’una societat solidària. Les persones voluntàries de Creu Roja han establit una xarxa de suport per a atendre les demandes de persones en situació de vulnerabilitat, que alhora són els seus veïns i veïnes”, explica Folgado.

La responsable provincial d’Inclusió Social, que ha mostrat la seua satisfacció pel suport de Creu Roja i “el treball realitzat durant 2020”, s’ha referit també al pas de la borrasca Filomena pel territori valencià, que ha posat de manifest que l’acord signat amb Creu Roja “és molt beneficiós per a les comarques, amb una coordinació constant amb els municipis mitjançant anomenades a les persones majors, lliuraments de productes de primera necessitat, recollida de medicació o sensibilització a la població sobre els riscos de visitar zones nevades en plena emergència”.

Les xifres del projecte

El projecte de “Acompanyament en processos d’inclusió” ha aconseguit arribar a 1.165 persones en La Regió muntanyenca, 419 persones a la Vall d’Albaida i 70 persones en el Racó d’Ademuz. “El conveni amb Diputació de València ens ha permés intensificar l’ajuda per a persones en situació de vulnerabilitat d’entorns menys poblats i allunyats de nuclis urbans, a més d’iniciar la nostra presència a la comarca del Racó d’Ademuz”, ha destacat el president provincial de Creu Roja Espanyola a València, Juan José Collado.

Per part seua, la responsable provincial, Empar Folgado, ha avançat que el conveni s’ha renovat per al present any “amb la finalitat d’afermar el projecte i establir una línia de treball conjunt entre els ajuntaments, Creu Roja i la Diputació de València.