Creu Roja i l’Ajuntament d’Algemesí impulsen una campanya de Nadal

Connect on Linked in

Les regidories de Benestar Social i Igualtat, amb la col·laboració de diverses associacions de la ciutat, han presentat la campanya «Per Nadal, cap xiqueta ni xiquet sense regal». La campanya impulsada per la Creu Roja pretén que tots els menuts d’Algemesí reben algun joguet la nit de Reis i ningú es quede sense regal en una nit tan especial.



Per a participar en la campanya, les diverses associacions locals han posat a la venda butlletes decorades pels xiquets i xiquetes de la Providència per a realitzar un sorteig d’una gran cistella donada per la Caixa Rural d’Algemesí. Amb la venda de butlletes, s’hi compraran regals per a la xicalla en una situació més desfavorida.



La regidora de Benestar Social, Anna Girbés, ha apel·lat a la solidaritat dels algemesinencs perquè cap xiquet ni xiqueta es quede sense regal aquestes festes. Per la seua part, la regidora d’Igualtat, Fina Machí, ha demanat als Reis d’Orient que no porten als menuts regals que fomenten el sexisme ni els estereotips de gènere. També s’han sumat a la campanya ACSA i EMPAL, dos associacions que col·laboren assíduament amb l’Ajuntament.