Creu Roja inicia la campanya de prevenció d’incendis forestals a la Devesa-Albufera

El projecte arranca aquest dissabte i s’extremaran les mesures de seguretat per a la protecció de la salut del personal voluntari enfront de la COVID-19

Aquest dissabte 4 de juliol arranca el programa de voluntariat socioambiental que organitza Creu Roja en col·laboració amb el servei de Devesa-Albufera de l’Ajuntament de València. El projecte està orientat a prestar ajuda als serveis municipals en les labors de vigilància dissuasiva i de sensibilització i informació al Parc Natural de l’Albufera-Devesa amb personal voluntari convenientment format i en plena coordinació durant el servei amb els agents ambientals.

Amb aquest programa mediambiental, que compta amb el suport de l’Ajuntament de València i de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, es pretén evitar els incendis forestals en aquest Parc Natural, a més de conscienciar a la ciutadania que visite l’entorn, transmetent-li bones pràctiques que no danyen l’ecosistema.

Com en anys anteriors s’ofereixen 468 llocs d’acció voluntària. A causa de la situació de crisi sanitària provocada per la COVID-19, es potenciaran les mesures de seguretat del voluntariat per a protegir la seua salut enfront del coronavirus.

El projecte es durà a terme fins al dia 27 de setembre i els patrullatges mediambientals es desenvoluparan els caps de setmana, dissabtes i diumenges, en torns formats per 6 persones, de matí i vesprada. Així, Creu Roja aconsegueix formar un equip humà estable, compost per voluntariat capacitat i ciutadania, que vela per la protecció de l’espai natural i promou la conscienciació mediambiental.

D’altra banda, el personal voluntari aprofitarà aquests patrullatges per a informar i aconsellar a la ciutadania sobre una gestió adequada de residus provinents de la COVID-19 com són els guants i les màscares.

Balanç positiu

Des de la posada en marxa, en 2016, del projecte mediambiental de Creu Roja Espanyola a la Devesa no s’ha produït cap gran incendi en aquest paratge. La dada contrasta amb els 34 incendis que es van produir entre els anys 2005 i 2015, segons les estadístiques del 112. Es demostra així l’efectivitat d’aquesta mena d’intervenció de voluntariat socioambiental.

D’altra banda, el programa compta amb una gran acceptació social, perquè l’any 2019, es va cobrir més del 85% dels 468 llocs oferits, complint amb èxit la cobertura d’acció voluntària.