Creu Roja Joventut d’Alzira realitza un mural al parc d’Educació Vial

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

El passat divendres 10 de maig, i després de la seua reobertura, al Parc d’Educació Vial d’Alzira es va desenvolupar un taller amb els voluntaris i les voluntàries de Creu Roja Joventut d’Alzira, els quals van gaudir d’una vesprada junts, en les instal·lacions del Parc Vial. Durant la jornada el voluntariat va participar tant en el procés de disseny com en la execució del mateix, realitzat al garatge del Parc Vial per decorar-lo i fer-lo mes atractiu, amb la col·laboració de la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament d’Alzira, que ha donat suport en tot alló que ha sigut necessari per tal de portar a bon terme este projecte.



Durant els mesos de febrer fins a maig diversos centres educatius han passat per aquestes instal·lacions per rebre formació vial gràcies a l’acord de col·laboració entre l’Ajuntament d’Alzira i Creu Roja Joventut d’Alzira. Degut a l’estat en el que es trobava el container, es va pensar en la possibilitat de realitzar aquest mural. El disseny ha sigut realitzat per l’artista local Karola Cruz, la qual va realitzar el disseny a partir de les diverses propostes rebudes i junt al voluntariat de CRJ Alzira, va participar en la realització del mateix.



A més, els voluntaris i voluntàries col·laboraren en la rehabilitació d’altres elements deteriorats de les instal·lacions i pogueren comprovar de primera mà quin es l’equipament educatiu del que disposa el parc per a la realització dels tallers realitzats diàriament. Una jornada ben profitosa ja que a més de promoure el voluntariat, el treball en equip, la creativitat i altres valors de Creu Roja, els i les participants gaudiren molt de l’activitat al recinte del Parc d’Educació Vial d’Alzira.