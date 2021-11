Creu Roja Sueca disposarà d’un vehicle propi per al transport de mercaderies i persones que facilitarà el servei que presta a la ciutadania

Connect on Linked in

Els i les membres de Creu Roja Sueca han presentat el nou vehicle de grans dimensions, destinat al transport de mercaderies i persones, amb què comptaran a partir d’ara i que redundarà en una millora del servei que presten a la ciutadania. A l’acte de presentació han acudit com a convidats l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, i el regidor de Seguretat Ciutadana, Carlos Ramírez, els quals han felicitat el col·lectiu pel treball que realitzen i el servei tan important que presten a la població.

“Hui és un dia molt important per a nosaltres per dues raons: primer, perquè podem disposar ja d’este vehicle que ens feia molta falta, en estar utilitzant fins ara els nostres vehicles propis; i, segon, perquè, gràcies a ell, podrem prestar un servei encara major als i les ciutadans/nes”, ha expressat Josep Díaz, coordinador de Creu Roja a Sueca, qui ha indicat la necessitat de disposar d’este nou vehicle per al gran nombre d’activitats que realitza el col·lectiu a la ciutat, des de campanyes mediambientals, neteja d’aiguamolls, transport d’aliments, col·laboració amb el departament d’Acció Social de l’Ajuntament, atenció a les platges, col·laboració en els processos de vacunació, etc.

El director tècnic de Creu Roja a Sueca, Luis Llorens, ha explicat com s’ha aconseguit este nou vehicle, “ens vam assabentar que una de les ambulàncies que utilitzava Creu Roja a Gandia anava a retirar-se per haver arribat a la seua caducitat en aconseguir els 40.000 quilòmetres, xifra en la qual han de deixar d’utilitzar-se els vehicles que s’empren com a suport vital bàsic. Des de Creu Roja Sueca vam sol·licitar aleshores este vehicle i ens vam fer càrrec dels costos que comporta transformar-lo en un per al transport de mercaderies. I ja ho tenim llest per a prestar servei a Sueca i a totes les poblacions de la seua àrea d’influència”.

Tant el director tècnic com el coordinador de Creu Roja a Sueca, han volgut agrair també la col·laboració que els presta l’Ajuntament i que ha fet possible, tant la remodelació i posada en funcionament de la seu que posseeix el col·lectiu des de fa un any, com la realització d’un gran nombre d’activitats i serveis per als quals serà de gran utilitat el nou vehicle amb què compten.