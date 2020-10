Cs aconsegueix unanimitat per a treballar conjuntament els pressupostos de la Diputació de 2021

Connect on Linked in

Gil: “També hem aconseguit que s’aprove nostra inciativa per a fer costat al certamen internacional Bigas Lluna; tots menysCompromís han votat a favor”

Ciutadans (Cs) ha aconseguit unanimitat “per a treballar conjuntament els pressupostos de la Diputació de 2021”, ha destacat el seu portaveu, Rocío Gil, qui ha agraït a tots els grups el seu suport “a una nova manera d’abordar els comptes per a respondre al repte del coronavirus”, ha declarat.

Segons la diputada, “la posada en marxa de diferents comissions, ens permetrà dialogar i acordar uns pressupostos que responguen a les necessitats reals dels municipis”. “La província requereix uns comptes moderats i útils per a fer front a aquesta crisi sense precedents”, ha defensat, al mateix temps que, ha advertit, “són imprescindibles ajudes a autònoms, baixades d’impostos i recursos per a famílies necessitades, entre altres mesures”.

D’altra banda, la portaveu de la formació taronja ha celebrat “l’aprovació a la iniciativa de Cs per a donar suport al certamen internacional Bigas Lluna que se celebrarà l’any que ve a València”. Per a Gil, “és una gran oportunitat per a promocionar la ciutat i impulsar el turisme, sobretot, en aquests moments tan complicats”. Per això, ha explicat, “no entenem que Compromís s’haja oposat”. “Afortunadament els seus socis del PSPV l’han vist clar, com la resta de grups, i la moció ha tirat avant”, ha conclòs.