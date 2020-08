Cs Alzira critica la saturació de Correus i el Registre Civil del municipi per la “desídia” de l’Ajuntament

Print This Post

El portaveu Miguel Vidal recorda que “són les Administracions els qui han de fer un sobreesforç per dotar de serveis a la ciutadania i no a l’inrevés”

El grup municipal Ciutadans (Cs) a l’Ajuntament d’Alzira ha criticat la situació de “saturació” que es viu actualment en els serveis de Correus i oficines del Registre Civil en la localitat, “a causa de la desídia i falta de responsabilitat de l’equip de Govern”, tal com ha manifestat el portaveu de Cs Alzira, Miguel Vidal.

En aquest sentit, el regidor de la formació liberal ha denunciat que “després de la nova normalitat marcada pel coronavirus, els veïns es troben diàriament amb cues interminables quan intenten accedir a aquests serveis i, en la mateixa línia, els treballadors públics han de suportar una sobrecàrrega de treball que no deurien”. Per això, ha instat al Govern local de Compromís i PSPV a dirigir-se als òrgans estatals competents “per a solucionar els problemes que s’estan donant en aquestes oficines” i a “vetlar perquè es millore el servei en el municipi”.

“El que no es pot fer és carregar als professionals públics amb un treball que no poden suportar, quan són les Administracions Públiques els qui deurien fa el sobreesforç i reforçar amb més recursos humans i materials allí on fa falta, ateses les necessitats actuals”, ha conclòs Vidal.